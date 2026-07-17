Lubenica je jedno od omiljenih letnjih osveženja, ali mnogima uživanje pokvare brojne koštice koje je potrebno uklanjati iz svakog parčeta. Ipak, postoji jednostavan trik zahvaljujući kojem ćete taj posao završiti za svega nekoliko minuta.

Umesto da svaku košticu vadite posebno, dovoljno je da lubenicu isečete na pravi način i one će se mnogo lakše ukloniti.

Pravilno sečenje je ključ

Najpre odsecite oba kraja lubenice kako bi stabilno stajala na dasci za sečenje.

Zatim je postavite uspravno i oštrim nožem pažljivo uklonite koru sa svih strana, vodeći računa da sačuvate što više crvenog, sočnog dela.

Kada završite, presecite lubenicu na dve polovine.

Koštice izlaze gotovo same

Svaku polovinu postavite uspravno i isecite na kriške debljine oko jednog prsta.

Na sredini svake kriške primetićete liniju u kojoj su poređane koštice. Dovoljno je da krišku blago savijete duž te linije i većina koštica će iskočiti na površinu, pa ćete ih lako ukloniti jednim potezom.

Na ovaj način priprema je mnogo brža, a izbegava se i nered koji nastaje kada se koštice vade jedna po jedna.

Idealno kada služite goste ili decu

Ovaj trik posebno je praktičan kada lubenicu pripremate za decu ili goste, jer ćete za kratko vreme dobiti uredno isečene komade sa znatno manje koštica.

Osim što štedi vreme, olakšava serviranje i omogućava da više vremena provedete uživajući u osvežavajućem letnjem voću, a manje u njegovoj pripremi.