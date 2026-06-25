Međutim, ovog puta je otišao korak dalje i pred javnost postavio matematički zadatak koji samo na prvi pogled deluje kao dečja igra, ali je zapravo uspeo da posvađa i ozbiljne matematičare!

Dudolf je nacrtao zbunjenog medveda koji stoji ispred table na kojoj su ispisani brojevi, dok mudra sova pored njega strpljivo čeka tačan odgovor.

Imate samo 20 sekundi – sat kuca!

Vaš zadatak je naizgled jednostavan: između četiri ponuđena broja trebate pravilno da rasporedite osnovne matematičke operacije – sabiranje, oduzimanje, množenje ili deljenje – tako da konačan rezultat na kraju obavezno bude broj 9!

Zadatak glasi ovako: 3 _ 3 _ 3 _ 3 = 9

Uključite štopericu, dobro pogledajte tablu i pokušajte da rešite misteriju za manje od 20 sekundi. Pazite na redosled računskih operacija, jer tu leži najveća zamka u koju svi upadaju!

Da li ste uspeli? Ako vam je mozak "prokuvao", rešenje vas čeka u nastavku teksta.

REŠENJE ZADATKA

Ako niste uspeli da dođete do devetke, ne očajavajte – većina odraslih padne na ovom testu jer zaboravi osnovno pravilo matematike da množenje i deljenje uvek imaju prednost!

Tačan raspored operacija glasi: (3 × 3) + 3 - 3 = 9

Korak 1: Prvo množimo prve dve trojke: $3 \times 3 = 9$

Korak 2: Zatim dodajemo treću trojku: $9 + 3 = 12$

Korak 3: Na kraju oduzimamo poslednju trojku: $12 - 3 = 9$

Napišite nam u komentarima da li ste uspeli da pobedite mudru sovu i u kom roku!