Upravo jedan takav zadatak ovih dana privukao je veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

Naizgled obična scena iz gradskog prevoza krije detalj koji mnogima promakne već na prvi pogled. Iako slika deluje potpuno normalno, postoji greška koja narušava logiku čitavog prizora.

Izazov je jednostavan: pokušajte da pronađete grešku za manje od pet sekundi.

Na ilustraciji se vidi autobus u pokretu, nekoliko putnika i svakodnevna gradska scena. Većina ljudi odmah počinje da analizira prolaznike, automobile ili detalje u pozadini, verujući da se upravo tamo krije odgovor.

Međutim, prava zamka nalazi se na mestu koje mnogi potpuno zanemare.

Stručnjaci za vizuelnu percepciju objašnjavaju da ljudski mozak često automatski prihvata poznate obrasce i zbog toga previdi očigledne nelogičnosti. Upravo zbog toga ovakve mozgalice predstavljaju zanimljiv test pažnje i koncentracije.

Da li ste uspeli da pronađete grešku?

Ako još uvek tragate za odgovorom, fokusirajte se isključivo na autobus i vozača. Zaboravite sve ostalo i pažljivo pogledajte raspored sedišta.

Rešenje je zapravo vrlo jednostavno.

Vozačevo sedište okrenuto je u suprotnom smeru od kretanja autobusa. Drugim rečima, vozač sedi okrenut prema putnicima umesto prema putu, što je u stvarnosti nemoguće.

Upravo taj detalj bio je dovoljan da zbuni veliki broj ljudi koji su pokušali da reše zadatak.

Iako ovakve mozgalice ne mogu da odrede nečiji koeficijent inteligencije, stručnjaci ističu da one mogu biti koristan trening za mozak. Rešavanje vizuelnih izazova podstiče koncentraciju, pažnju na detalje i sposobnost brzog uočavanja nelogičnosti.

Zbog toga mnogi vole da ih koriste kao kratku mentalnu vežbu tokom dana.

A vi, da li ste uspeli da pronađete grešku za manje od pet sekundi?