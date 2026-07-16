Ovoga puta odlučio je da se zahvali meštanima na nesvakidašnji način – obnovom zapuštenog parka u kojem se okupljaju deca iz sela. Kako kaže, ljudi iz komšiluka nesebično su mu pomagali tokom renoviranja kuće, pa je želeo da učini nešto korisno za sve.

Park godinama propadao, a sada ponovo oživeo

Džastis je ispričao da je dečje igralište bilo u veoma lošem stanju. Ljuljaške su bile dotrajale, klackalica oštećena, a košarkaški koš gotovo neupotrebljiv.

Prvo je obnovio ljuljaške, koje su ubrzo dobile potpuno novi izgled. Dok su radovi trajali, deca iz komšiluka okupila su se oko igrališta nestrpljivo čekajući da isprobaju sprave čim budu završene.

Kada je došao red na popravku koša, ponovo su se uključili meštani. Jedan komšija pozajmio je merdevine, drugi je pomogao oko montaže nove table i postavljanja konstrukcije, dok je Mateo izradio nova drvena sedišta i ručke za staru klackalicu.

Posle farbanja i završnih popravki, klackalica je vraćena na svoje mesto i ponovo postala omiljeno mesto za najmlađe.

Ovo je tek početak

Iako park danas izgleda znatno lepše nego ranije, Džastis ističe da posao još nije završen. Planira da obnovi košarkaški teren, dodatno učvrsti novi koš i sredi nadstrešnicu, ali su loše vremenske prilike i nedostatak građevinskog materijala privremeno usporili radove.

Podsetimo, nakon što je renovirao kuću kupljenu za svega 5.000 evra, Džastis Rid je u istom mestu kupio još tri objekta za ukupno 16.000 evra, a nedavno je započeo i obnovu starog bunkera, koji je platio 8.000 evra.

Njegovi projekti iz dana u dan privlače pažnju na društvenim mrežama, a mnogi ističu da je svojim gestovima pokazao kako se dobrim delima gradi pravo poverenje i prijateljstvo među ljudima.