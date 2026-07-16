Tokom nedelje od 20. do 26. jula 2026. godine svaki horoskopski znak imaće svoj najsrećniji dan.

Iskoristite tu energiju da uložite više vremena i pažnje u sebe.

Ovan

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 26. jul

Vreme je da se okrenete sebi, Ovnovi. Saturn 26. jula kreće retrogradno kroz vaš znak, donoseći period dubokog ličnog razvoja. Iako ovo možda neće biti najlakši period, upravo tu možete pronaći svoju najveću sreću i snagu.

Sve što sada ulažete u sebe pomoći će vam da procvetate u godinama koje dolaze. Saturn će biti retrogradan sve do 10. decembra, dajući vam priliku da bolje upoznate sebe i shvatite šta vam je zaista važno. Ne žurite – posvetite vreme razmišljanju i unutrašnjem miru.

Bik

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 26. jul

Uložite energiju u ono što je vaša životna svrha, Bikovi. Severni mesečev čvor 26. jula prelazi iz Riba u Vodoliju i pomaže vam da ostvarite dugoročan uspeh.

Severni čvor povezuje se sa sudbinom, a u Vodoliji donosi fokus na posao, karijeru i ono što želite da ostvarite u ovom životu. Ako već neko vreme razmišljate o promeni karijere ili pokretanju sopstvenog posla, sada možete dobiti dodatni podsticaj.

Ova energija ostaje do 26. marta 2028. godine i može doneti veliki profesionalni napredak i osećaj da konačno živite u skladu sa svojim pozivom.

Blizanci

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 26. jul

Sreća je na vašoj strani, Blizanci. Kada Severni mesečev čvor 26. jula uđe u Vodoliju, počinje novo poglavlje ispunjeno obiljem, avanturama i širenjem vidika.

Ovaj period može doneti prilike za putovanja, selidbu ili upoznavanje novih ljudi i kultura. Cilj ove energije je da shvatite koliko ste povezani sa svetom oko sebe.

Možda ste se dugo držali poznatog okruženja, ali naredne godine donose promene. Budite spremni da prihvatite prilike koje mogu potpuno promeniti vaš život.

Rak

Najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 23. jul

Jupiter je prvi put ušao u vaš znak tokom leta 2025. godine i od tada prolazite kroz snažan period emotivnog izlečenja, Rakovi.

Jupiter donosi obilje, ali u vašem znaku posebno utiče na emocije, samopouzdanje i ono što zaista želite od života. Dok je Merkur bio retrogradan u Raku, dobili ste priliku da zastanete, razmislite i rešite stare emotivne terete.

Kada Merkur 23. jula krene direktno, vreme je da zatvorite prošla poglavlja i usmerite pažnju na budućnost koju želite da izgradite.

Lav

Najsrećniji dan u nedelji: sreda, 22. jul

Dobrodošli u svoju sezonu, Lavovi! Sunce 22. jula ulazi u vaš znak, donoseći vreme za slavlje, nove početke i postavljanje ciljeva za narednu godinu.

Uz to, Jupiter se takođe nalazi u Lavu, što ovu energiju čini još snažnijom. Ovaj dan ne donosi samo sreću, već i velike nove prilike.

Ovo bi mogao biti najsrećniji rođendanski period koji ste imali još od 2014. godine. Nemojte ograničavati sebe – dozvolite sebi da vidite koliko toga možete da postignete.

Devica

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 26. jul

Kada Saturn 26. jula krene retrogradno kroz Ovna, vreme je da usporite i suočite se sa unutrašnjim strahovima pre nego što krenete dalje.

Ovo je period promena i ličnog rasta, ali najvažnije pitanje nije samo šta radite, već zašto to radite.

Ova energija može doneti više iskrenosti u vaš život, poboljšati odnose i finansije. Međutim, prvo morate pobediti sopstvene sumnje i strahove.

Vaga

Najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 23. jul

Merkur 23. jula kreće direktno kroz znak Raka i donosi napredak na profesionalnom planu, Vage.

Od kraja juna Merkur je bio retrogradan, što vas je možda usporilo i sprečilo da napravite određene korake. Taj period vam je pomogao da shvatite šta zaista želite.

Sada do 6. avgusta imate priliku da donesete odluke koje vas vode ka uspehu. Verujte onome što ste naučili i dozvolite srcu da vas vodi.

Škorpija

Najsrećniji dan u nedelji: sreda, 22. jul

Sezona Lava počinje 22. jula i donosi veliku sreću u oblasti karijere. Ovo je period kada možete napraviti važan korak ka poslu iz snova.

Lav vas podseća da verujete u sebe i svoje sposobnosti. Ne plašite se da pokažete koliko vredite.

Ova sezona može biti posebno uspešna jer je i Jupiter u Lavu. Budite otvoreni za nove ponude i prilike – možda će biti potrebno da napravite hrabar korak.

Strelac

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 26. jul

Severni mesečev čvor ulazi u Vodoliju 26. jula i pomaže vam da ostvarite svoje želje.

Ovo je period kada treba da preispitate stara uverenja i oslobodite se misli koje vas ograničavaju. Ne dozvolite da vas strah spreči da prihvatite nove prilike.

Verujte da je sve moguće i trudite se da ono što šaljete svetu bude u skladu sa vašim željama.

Jarac

Najsrećniji dan u nedelji: utorak, 21. jul

Vreme je da donesete odluku, Jarčevi. Prva četvrt Meseca u Vagi 21. jula podstiče vas da napravite važan izbor u profesionalnom životu.

Ovaj period vas tera na akciju. Iako često želite potpune garancije pre nego što napravite veliki potez, sada ćete morati da verujete sebi.

Bolje je doneti odluku nego ostati na mestu.

Vodolija

Najsrećniji dan u nedelji: nedelja, 26. jul

Severni mesečev čvor 26. jula ulazi u vaš znak i tu ostaje do 26. marta 2028. godine.

Pred vama je veliki period ličnog razvoja. Učite da birate ono što zaista odgovara vašoj prirodi i da kreirate sopstveni put.

Oduvek ste se razlikovali od drugih i često ste imali velike snove. Sada dolazi vreme kada ćete prestati da pratite tuđa očekivanja i početi da živite po svojim pravilima.

Pripremite se za promene i neočekivane prilike.

Ribe

Najsrećniji dan u nedelji: četvrtak, 23. jul

Merkur 23. jula konačno završava retrogradno kretanje, Ribe, i to donosi veliko olakšanje.

Možda ste poslednjih nedelja bili emotivniji nego inače ili ste se pitali da li će se vaš trud ikada isplatiti.

Ovaj period vas je naučio da bolje razumete sebe i verujete svojoj intuiciji. Bilo da je reč o kreativnom projektu, ljubavi ili ličnim ciljevima – verujte sebi.

Jasnoća dolazi, ali nemojte predugo čekati sa akcijom, jer Merkur ostaje u Raku samo do 6. avgusta, piše Your Tango.