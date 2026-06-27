Iako deluju kao zabava, ovakvi zadaci podstiču pažljivo posmatranje, razvijaju sposobnost zaključivanja i teraju nas da obratimo pažnju na sitnice koje često promaknu na prvi pogled. Upravo zbog toga ovakve mozgalice redovno postaju viralne na društvenim mrežama, gde hiljade ljudi pokušava da dođe do tačnog rešenja i proveri koliko je zaista pažljivo.

Ovoga puta poznati autor mozgalica Dudolf pripremio je zadatak koji se razlikuje od njegovih uobičajenih skrivalica. Umesto brojeva, u jednačinama se nalaze tri različite vrste cveća. Svaki cvet predstavlja određenu brojčanu vrednost, a vaš zadatak je da otkrijete koji broj se krije iza svakog simbola. Kada to uspešno uradite, potrebno je da izračunate i konačan rezultat poslednje jednačine.

Na prvi pogled čini se da je zadatak veoma lak i da se može rešiti za svega nekoliko sekundi. Međutim, iskustvo pokazuje da upravo ovakve mozgalice kriju detalje zbog kojih veliki broj ljudi napravi grešku. Dovoljno je da previdite jedan simbol ili pogrešno odredite vrednost nekog cveta i konačan rezultat neće biti tačan.

Zato pažljivo pogledajte svaku jednačinu, uporedite sve simbole i pokušajte da korak po korak dođete do rešenja. Nemojte žuriti, jer se odgovor krije upravo u detaljima koje mnogi zanemare.

Da li ste uspeli da rešite zadatak iz prvog pokušaja ili ste morali više puta da proveravate računicu? Bez obzira na ishod, ovakve mozgalice predstavljaju odličan način da testirate svoje logičko razmišljanje i koncentraciju.