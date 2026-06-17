Na prvi pogled deluje kao običan matematički zadatak koji može da se reši za nekoliko sekundi. Međutim, upravo ovakve mozgalice često izazivaju najveće rasprave na internetu, jer mnogi požure i naprave grešku koja ih odvede do pogrešnog odgovora.

Dok jedni tvrde da je rešenje potpuno očigledno, drugi satima objašnjavaju zbog čega smatraju da je njihov rezultat tačan. Ipak, matematika je neumoljiva – svaki korak mora da bude precizan.

Zadatak koji je zbunio mnoge

Jednačina glasi:

13/x + 12/x = x

Pitanje je jednostavno:

Koliko iznosi x?

Mnogi odmah pokušavaju da izračunaju rešenje napamet, ali ključ je u pravilnom sređivanju izraza.

Pošto razlomci imaju isti imenilac, prvo se sabiraju brojioci:

13/x + 12/x = 25/x

Nakon toga jednačina postaje:

25/x = x

Gde većina pravi grešku?

Sledeći korak je množenje obe strane jednačine sa x, pri čemu treba imati na umu da x ne sme biti nula.

Dobijamo:

25 = x²

Iz toga proizlaze dva moguća rešenja:

x = 5

i

x = -5

Upravo ovde najveći broj ljudi pogreši. Mnogi napišu samo broj 5, zaboravljajući da i negativan broj, kada se kvadrira, daje pozitivan rezultat.

Naime:

5² = 25

ali i

(-5)² = 25

Zašto je ova mozgalica postala viralna?

Iako deluje jednostavno, zadatak proverava pažnju više nego matematičko znanje. Potrebno je pratiti svaki korak i ne donositi zaključke pre vremena.

Još jedan detalj koji mnogi zanemare jeste činjenica da x ne može biti nula, jer deljenje nulom nije dozvoljeno.

Zbog toga ovakve jednačine redovno izazivaju rasprave na društvenim mrežama. Nisu teške, ali lako prevare svakoga ko pokuša da ih reši na brzinu.

Tačan odgovor je: x = 5 ili x = -5.