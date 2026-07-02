Soda bikarbona već decenijama ima gotovo nezaobilazno mesto u domaćinstvu. Koristi se za uklanjanje neprijatnih mirisa, čišćenje rerne, osvežavanje tepiha, skidanje mrlja i čak pranje veša, zbog čega je mnogi smatraju univerzalnim sredstvom za održavanje čistoće.

Ipak, iako je veoma praktična i efikasna, soda bikarbona nije pogodna za sve površine. Njena blago abrazivna struktura može vremenom da izazove sitna oštećenja, ukloni zaštitne slojeve ili naruši izgled materijala koji zahtevaju pažljivije održavanje.

Ogledala i prozori

Staklene površine, iako deluju čvrsto, zapravo su osetljivije nego što se čini. Čišćenje sodom bikarbonom može ostaviti mikroskopske ogrebotine koje vremenom postaju vidljive, naročito pod određenim uglom svetlosti.

Osim gubitka sjaja, takva oštećenja mogu dovesti i do bržeg zadržavanja prašine i nečistoća. Za staklo se zato preporučuju specijalizovana sredstva i krpe od mikrofibera.

Posuđe sa pozlatom i dekorativni predmeti

Pozlaćeni tanjiri, čaše i escajg zahtevaju posebno nežno održavanje. Soda bikarbona može postepeno skinuti tanki sloj pozlate, zbog čega predmeti gube sjaj i dekorativnu vrednost.

Za ovakve površine mnogo su bezbedniji blagi deterdženti i meke krpe koje ne oštećuju finiš.

Aluminijumske posude

Iako se često koristi za uklanjanje zagorelih naslaga, soda bikarbona može izazvati promene na aluminijumu. Zbog svoje alkalne prirode može dovesti do oksidacije i pojave tamnih fleka.

Ako se ipak koristi, važno je da se površina odmah temeljno ispere i osuši kako bi se kontakt sa sodom sveo na minimum.

Mermer i kvarc

Mermerne i kvarcne radne površine su osetljive i zahtevaju pažljivo održavanje. Soda bikarbona može oštetiti zaštitni sloj, što vremenom dovodi do gubitka sjaja, fleka i sitnih oštećenja.

Stručnjaci preporučuju sredstva sa neutralnim pH koja su namenjena prirodnom kamenu.

Drveni podovi i nameštaj

Drvene površine, uključujući parket i nameštaj, takođe ne podnose dobro upotrebu sode bikarbone. Njena abrazivna svojstva mogu oštetiti lak i zaštitni sloj, čineći drvo matiranim i podložnijim vlagi.

Vremenom to može skratiti i vek trajanja nameštaja i podova, zbog čega su specijalizovana sredstva za drvo znatno sigurniji izbor.

Ako se koristi pravilno, soda bikarbona ostaje izuzetno korisno sredstvo u domaćinstvu, ali je važno znati gde njena primena može da napravi više štete nego koristi.