Obrada pesme „Dilajla“ bila je omaž velškoj pop ikoni, čija je pesma zabranjena na stadionu od 2023. godine.



Metalika je oduvek igrala po svojim pravilima, a njihov koncert u nedelju uveče (28. juna) na stadionu „Prinsipaliti“ u Kardifu, Vels, nije bio izuzetak. Kao što su to činili tokom svoje skoro četvorogodišnje svetske turneje, basista Robert Truhiljo i gitarista Kirk Hamet odali su počast velškoj legendi Tomu Džonsu.

Pesma je zabranjena zbog teksta

Džonsov kultni hit „Dilajla“ iz 1968. godine, koji se našao na 15. mestu liste Bilbord Hot 100, već nekoliko godina je zabranjen za izvođenje horovima na stadionu tokom ragbi utakmica zbog nasilnog teksta pesme.

Naime, Velški ragbi savez (WRU) zabranio je izvođenje pesme na tom mestu od 2023. godine zbog teksta. Tekst je napisao Bari Mejson a govori o čoveku koji ubija ženu nakon što ju je video sa drugim muškarcem.

Prilikom objavljivanja zabrane pre tri godine, WRU je rekao da „osuđuje porodično nasilje bilo koje vrste“, objašnjavajući: „Ranije smo tražili savet od stručnjaka za tu oblast o pitanju cenzurisanja pesme i s poštovanjem smo svesni da je problematična i uznemirujuća zbog svoje teme.“

Džons je odbacio odluku tokom jednog od svojih koncerata u zamku Kardif u julu 2023. godine, rekavši publici: „Ne možete nas sprečiti da pevamo 'Dalilu'. Možda će sprečiti hor da je peva, ali nisu zaustavili publiku. Nastavite da je pevate — i ja ću nastaviti da je pevam takođe.“

Metalika svira i druge obrade

Ranije ovog meseca, tokom svog drugog nastupa u Dablinu, otpevali su pesmu „Dirty Old Town“ grupe The Pogues, pre nego što su u Glazgovu nastupili sa pesmama „I'm Gonna Be (500 Miles)“ grupe The Proclaimers i „Hair Of The Dog“ grupe Nazaret.

Nakon koncerta na stadionu Prinsepliti, Metalika je donirala više od 26.000 dolara banci hrane u Kardifu preko svoje fondacije Sve u mojim rukama. Banka hrane je objavila donaciju na Instagramu, napisavši da će donacija pomoći organizaciji da napuni svoje skladište i podrži oko 1.000 ljudi sa ekvivalentom od 9.000 obroka.

Metalika će održati dva koncerta na Londonskom stadionu u petak (3. jula) i nedelju (5. jula), pre nego što naprave letnju pauzu. Bend je, inače, nedavno objavio „Reload (Remastered)“, prošireno reizdanje svog albuma iz 1997. godine, koje sadrži ranije neobjavljene demo snimke, grube mikseve i žive nastupe, piše NME