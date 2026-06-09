Više od pola veka nakon objavljivanja, jedna pesma i dalje izaziva divljenje ljubitelja muzike širom sveta. Reč je o numeri "Close to the Edge" britanske progresivne rok grupe Yes, koja je proglašena najboljom dugom pesmom svih vremena.

Prema pisanju magazina Parade, ova kompozicija pomerila je granice rok muzike i pokazala koliko jedno muzičko delo može biti ambiciozno, slojevito i umetnički zahtevno.

Pesma koja traje skoro 19 minuta

"Close to the Edge" traje čak 18 minuta i 43 sekunde i zauzimala je celu jednu stranu originalne vinilne ploče istoimenog albuma benda.

Pesmu su napisali Jon Anderson i Steve Howe, a u njoj se na jedinstven način prepliću elementi progresivnog roka, klasične muzike, džeza i složene narativne strukture.

Tekst pesme delimično je inspirisan romanom Siddhartha nemačkog književnika Hermann Hesse, dok sama kompozicija neprestano menja tempo, atmosferu i muzičke pravce.

Album koji je oborio rekorde

Album Close to the Edge objavljen je u septembru 1972. godine i predstavljao je prekretnicu u karijeri grupe.

U vreme izlaska bio je njihov komercijalno najuspešniji album. Dostigao je treće mesto na američkoj listi Billboard 200, dok je u Velikoj Britaniji stigao do četvrte pozicije.

Kasnije je album u Sjedinjenim Američkim Državama prodat u više od milion primeraka, a upravo je naslovna kompozicija ostala njegovo najprepoznatljivije delo.

Najbolja među dugim pesmama

Muzički magazin Goldmine, specijalizovan za muziku i kolekcionarstvo vinila, nedavno je sastavio listu 20 najboljih pesama dužih od deset minuta.

Na samom vrhu našla se upravo "Close to the Edge".

Tokom decenija album je stekao status jednog od najcenjenijih ostvarenja u istoriji progresivnog roka i redovno se nalazi na listama najboljih albuma svih vremena. I prestižni magazin Rolling Stone više puta ga je uvrstio među najvažnija muzička izdanja u istoriji.

Više od 50 godina nakon objavljivanja, "Close to the Edge" i dalje se smatra jednim od najvećih dostignuća progresivnog roka i inspiracijom za generacije muzičara koje su došle posle nje.