Međutim, stručnjaci za infektivne bolesti upozoravaju da izbor mesta može imati uticaj i na izloženost virusima i bakterijama tokom leta.

Prema njihovim objašnjenjima, najveći rizik od kontakta sa mikroorganizmima imaju putnici koji sede do prolaza. Razlog nije samo veći broj ljudi koji prolazi pored njih, već i učestali fizički kontakt sa drugim putnicima i površinama koje mnogi dodiruju.

Tokom leta veliki broj putnika ustaje kako bi otišao do toaleta, protegao noge ili uzeo stvari iz pregrade za prtljag. Pri tome dodiruju naslone sedišta, pregrade iznad glave i druge površine koje mogu biti kontaminirane. Putnici koji sede uz prolaz mnogo su češće izloženi ovim kontaktima nego oni koji sede pored prozora.

Stručnjaci zato navode da je mesto do prozora bolji izbor za one koji žele da smanje broj bliskih kontakata tokom leta. Putnici na tim sedištima ređe ustaju i manje su izloženi prolasku drugih ljudi kroz kabinu.

Ipak, lekari naglašavaju da nijedno sedište ne može u potpunosti da eliminiše rizik od zaraze. Na mogućnost prenosa infekcija utiču i dužina leta, broj putnika, kvalitet ventilacije, kao i to da li se u neposrednoj blizini nalazi osoba koja ima simptome respiratorne infekcije.

Pored izbora sedišta, stručnjaci preporučuju i nekoliko jednostavnih mera koje mogu pomoći da se rizik dodatno smanji. Među njima su redovno pranje ili dezinfekcija ruku, izbegavanje dodirivanja lica neopranim rukama, kao i brisanje površina poput naslona za ruke ili stočića dezinfekcionim maramicama pre upotrebe.

Iako nijedno mesto u avionu ne garantuje potpunu zaštitu, stručnjaci smatraju da promišljen izbor sedišta i osnovne higijenske navike mogu doprineti bezbednijem i prijatnijem putovanju.