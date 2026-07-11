Naizgled jednostavan crtež prepun je preslatkih jednoroga, ali među njima se kriju tri konja koje nije nimalo lako uočiti.

Autor ove popularne skrivalice je mađarski ilustrator Gergely Dudolf, poznat po ilustracijama koje na prvi pogled deluju jednostavno, ali se brzo pretvore u pravi test koncentracije. Njegove mozgalice redovno postaju viralne upravo zato što uspevaju da prevare i najpažljivije posmatrače.

Ovog puta nacrtao je desetine gotovo identičnih jednoroga sa pastelnim grivama, blagim izrazima lica i karakterističnim rogovima. Upravo zbog velikog broja sličnih detalja pronalaženje tri konja postaje mnogo teže nego što se čini na prvi pogled.

Naizgled je dovoljno samo pronaći životinje bez roga, ali umetnik je senkama, linijama i rasporedom figura uspeo da sakrije razlike toliko vešto da mnogi dugo gledaju u ilustraciju, a da ih i dalje ne primećuju.

Prema navodima koji prate ovu mozgalicu, prosečnom učesniku potrebno je više od 40 sekundi da pronađe sva tri konja, dok samo mali broj ljudi uspe da reši zadatak za manje od pola minuta.

Osim što predstavljaju zabavu, ovakve optičke iluzije razvijaju pažnju, koncentraciju i vizuelnu percepciju. Zbog toga se slični zadaci često koriste kao vežba za decu, ali i za odrasle koji žele da testiraju koliko brzo uočavaju sitne razlike.

Zato dobro pogledajte ilustraciju i pokušajte da pronađete sva tri konja. Nemojte žuriti – obratite pažnju na rogove, oblik grive i sitne detalje koji razlikuju konje od jednoroga.

Da li ste među onima koji mogu da ih pronađu za manje od 30 sekundi ili ćete ipak morati da zavirite u rešenje?

Ako niste uspeli, rešenje se nalazi na slici ispod: