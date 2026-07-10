Sezona putovanja je u punom jeku, a mnogi koji nose kontaktna sočiva pred polazak na odmor postavljaju isto pitanje – da li je dovoljno poneti samo sočiva ili su naočare ipak neophodne?

Oftalmolozi upozoravaju da putovanje bez rezervnog para naočara nije najbolja ideja, posebno ako vas očekuje dug let. Suv vazduh u kabini aviona može izazvati isušivanje očiju, iritaciju i osećaj nelagode.

Da li je bezbedno nositi kontaktna sočiva tokom leta?

Prema rečima dr Prije M. Metjuz, direktorke Odeljenja za rožnjaču i bolesti očne površine u Centru za vid, nošenje kontaktnih sočiva tokom kraćih letova uglavnom nije problem za osobe koje nemaju tegobe sa očima.

"Ako su vam oči zdrave, let je kratak do umereno dug i ne planirate da spavate, uopšteno je u redu nositi kontaktna sočiva", rekla je za The Post.

Međutim, situacija je drugačija kada su u pitanju višesatni ili interkontinentalni letovi.

Zašto su dugi letovi problem?

Vazduh u kabini aviona ima veoma nizak nivo vlažnosti, zbog čega oči brže gube prirodnu vlagu.

Kod osoba koje nose kontaktna sočiva to može izazvati osećaj suvoće, peckanje, crvenilo, iritaciju ili osećaj kao da imaju pesak u očima. Što je let duži, veća je verovatnoća da će se tegobe pojačati.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno nošenje sočiva u takvim uslovima može dodatno opteretiti površinu oka, a u retkim slučajevima povećati i rizik od oštećenja rožnjače i razvoja infekcije.

Nikako ne spavajte sa sočivima

Dr Arjan Hura, specijalista za hirurgiju katarakte i prednji segment oka, posebno upozorava da tokom leta ne treba spavati sa kontaktnim sočivima.

"Spavanje sa kontaktnim sočivima može značajno povećati rizik od infekcije oka", upozorio je.

Ako su vam oči već crvene, nadražene, osetljive na svetlost ili primećujete znake infekcije, savetuje se da umesto sočiva nosite naočare.

Saveti za putnike koji nose kontaktna sočiva

Ako ipak planirate da tokom leta nosite kontaktna sočiva, stručnjaci preporučuju nekoliko mera opreza:

uvek operite ruke pre rukovanja sočivima,

koristite svež rastvor pri svakom odlaganju sočiva,

redovno menjajte kutijicu za sočiva,

nikada ne ispirajte sočiva vodom iz česme,

po potrebi koristite veštačke suze kako biste ublažili suvoću očiju,

menjajte dnevna sočiva prema preporučenom rasporedu.

Ako tokom putovanja ne možete da održavate odgovarajuću higijenu, bezbednije je da koristite naočare.

Ne zaboravite rezervni par naočara

Oftalmolozi savetuju da na svako putovanje ponesete rezervni par naočara, čak i ako svakodnevno nosite kontaktna sočiva. Tako ćete imati alternativu ukoliko dođe do iritacije oka, izgubite sočivo ili ostanete bez rastvora.

Kada je reč o rastvoru za kontaktna sočiva, stručnjaci naglašavaju da ga ne treba presipati u druge posude. Putna pakovanja su prilagođena za nošenje, a pretakanje može povećati rizik od kontaminacije i razvoja infekcija.