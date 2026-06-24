Zvaničan početak leta ponovo je pokrenuo masovna putovanja ka moru, a milioni turista širom Evrope planiraju odmor na plažama i kupanje u moru. Ipak, ovogodišnja sezona dolazi uz ozbiljna upozorenja naučnika i zdravstvenih institucija, jer je u evropskim morima zabeležen porast bakterijskog zagađenja.

Prema pisanju evropskih medija, nekoliko plaža u Španiji već je privremeno zatvoreno zbog prisustva opasnih bakterija u vodi, što je dodatno podiglo zabrinutost među turistima.

Stručnjaci upozoravaju da su više temperature mora, klimatske promene i ogroman turistički pritisak stvorili idealne uslove za razvoj opasnih mikroorganizama.

„Mediteran nam pokazuje kako izgleda svet koji se ubrzano zagreva“, upozoravaju klimatski analitičari.

Bakterija Vibrio zabrinula Evropu

Posebnu pažnju naučnika privukla je bakterija Vibrio, poznata i pod zastrašujućim nadimkom — „bakterija koja jede meso“.

Reč je o mikroorganizmu koji prirodno živi u morskoj i bočatoj vodi, naročito u zonama gde se reke ulivaju u more.

Evropska agencija za bezbednost hrane upozorava da određeni sojevi ove bakterije mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme — od stomačnih tegoba i trovanja hranom do teških infekcija koje u ekstremnim slučajevima mogu biti smrtonosne.

Najopasniji sojevi koji zabrinjavaju Evropu su:

Vibrio vulnificus

Vibrio parahaemolyticus

određene varijante Vibrio cholerae

Infekcija se može dobiti na dva načina — konzumiranjem sirovih ili nedovoljno termički obrađenih morskih plodova ili kontaktom otvorene rane sa zagađenom morskom vodom.

U teškim slučajevima dolazi do razaranja tkiva

Najveći problem nastaje kada bakterija uđe kroz posekotinu ili otvorenu ranu.

Tada može izazvati teške infekcije mekog tkiva, uključujući nekrotizirajući fasciitis — brzo propadanje tkiva oko rane.

U najtežim slučajevima infekcija može da pređe u krvotok i izazove sepsu, a zabeleženi su i slučajevi amputacije ekstremiteta.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti upozorio je na povećan rizik tokom cele letnje sezone, posebno tokom toplotnih talasa i u plićim priobalnim vodama.

Mediteran postaje „laboratorija klimatskih promena“

Posebno alarmantna situacija beleži se upravo u Mediteranu, koji stručnjaci smatraju jednim od regiona najosetljivijih na globalno zagrevanje.

Kombinacija viših temperatura mora, zagađenja i nižeg saliniteta u priobalnim zonama stvara gotovo idealne uslove za širenje bakterije Vibrio.

Toplija voda, naročito u lagunama, ušćima reka i plićim obalnim delovima, značajno pogoduje razvoju patogenih bakterija.

Zatvaranje plaža već pravi ekonomski problem

Širenje ove bakterije više nije samo zdravstveni problem, već i ozbiljan udar na turizam.

Svako privremeno zatvaranje plaža tokom sezone direktno pogađa hotele, restorane i lokalne ekonomije koje zavise od letnjih prihoda.

Stručnjaci upozoravaju da problem više nije pitanje budućnosti.

Opasnost je već tu.

Bakterija Vibrio danas nije samo upozorenje za kupače, već i jasan znak da se morski ekosistem Mediterana ubrzano menja pod uticajem klimatskih promena i zagađenja.