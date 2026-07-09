Nakon napornog puta, jedna žena odlučila je da temeljno očisti svoj dom. Dok je dezinfikovala kvake, ručke i druge površine, pažnju su joj privukle stare bakarne šerpe koje su godinama služile kao dekoracija u kuhinji.

Kako nije želela da kupuje posebno sredstvo za poliranje bakra, odlučila je da isproba trik sa sastojkom koji je već imala u kući – ljutim sosom.

Kako je očistila bakarne šerpe?

Na površinu bakarne posude nanela je tanak sloj ljutog sosa, ravnomerno ga razmazala i ostavila nekoliko minuta da deluje. Nakon toga šerpu je isprala toplom vodom.

Rezultat ju je prijatno iznenadio – stare bakarne posude, koje je ranije kupila u prodavnici polovne robe, ponovo su dobile sjaj i izgledale gotovo kao nove.

Ovaj trik privukao je pažnju mnogih jer je reč o proizvodu koji se često već nalazi u kuhinji, a retko se koristi za bilo šta osim pripreme hrane.

Zašto ljuti sos deluje?

Ljuti sos, slično kao i kečap, sadrži kiseline koje mogu pomoći u uklanjanju oksidacije, tamnih fleka i naslaga sa bakarnih površina. Zbog toga se ovakvi kućni trikovi već dugo koriste kao alternativa specijalnim sredstvima za čišćenje metala.

Ipak, pre nego što ovaj metod primenite na vrednim ili starinskim bakarnim predmetima, preporučuje se da ga najpre isprobate na manjoj i manje uočljivoj površini kako biste proverili da li odgovara materijalu i izbegli eventualna oštećenja.