Osim oštrog bola, ovakva nezgoda može privremeno da promeni i osećaj ukusa, pa omiljena hrana odjednom deluje potpuno drugačije.

Dobra vest je da su ovakve opekotine u najvećem broju slučajeva blage i zarastaju same od sebe za nekoliko dana. Ipak, nekoliko jednostavnih koraka može da ublaži bol i ubrza oporavak.

Najčešće je reč o opekotinama prvog stepena koje zahvataju samo površinski sloj jezika. Oštećeni deo može biti crven, blago otečen i veoma osetljiv na dodir, dok se ukus privremeno može oslabiti ili čak potpuno nestati. To nije razlog za paniku, jer se receptori ukusa brzo obnavljaju.

Stručnjaci savetuju da odmah nakon opekotine jedete hladnu hranu poput sladoleda ili rashlađenog jogurta, pijete hladne napitke ili polako sisate kockicu leda kako biste ublažili bol i smanjili otok.

Mnogima olakšanje donose i mleko ili kašičica meda, dok ispiranje usta mlakom slanom vodom može pomoći da se oštećeno tkivo brže oporavi. Sa druge strane, vodice za ispiranje koje sadrže alkohol trebalo bi izbegavati jer mogu dodatno da iritiraju već osetljiv jezik.

Dok opekotina ne zaraste, preporučuje se izbegavanje vrele hrane i pića, ljutih i jako začinjenih jela, kao i kiselih namirnica poput citrusa i sirćeta. Ne savetuje se ni korišćenje strugača za jezik, jer može dodatno da povredi tkivo koje već zarasta.

Ako je bol izraženiji, mogu pomoći lekovi protiv bolova poput paracetamola ili ibuprofena, ali isključivo u skladu sa uputstvom za upotrebu. Važno je i održavati dobru oralnu higijenu redovnim pranjem zuba i korišćenjem zubnog konca kako bi se smanjio rizik od infekcije.

Iako se jezik uglavnom oporavlja veoma brzo, postoje situacije kada je potrebno potražiti lekarsku pomoć. Ako bol postaje sve jači, otok i crvenilo se pogoršavaju, pojavi se temperatura, iscedak iz opečenog dela jezika ili utrnulost ne prolazi, neophodno je obratiti se lekaru. Takvi simptomi mogu ukazivati na komplikacije koje zahtevaju pregled i odgovarajuće lečenje.