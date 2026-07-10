Dok većina nakon kuvanja pasulja bez razmišljanja prospe prvu vodu u sudoperu, nekadašnje domaćice znale su da ona može imati i drugu namenu. Zahvaljujući skrobu koji se oslobađa tokom kuvanja, ova tečnost koristila se kao prirodno sredstvo za čišćenje staklenih površina.

Iako danas postoji veliki izbor sredstava za održavanje doma, interesovanje za prirodne i ekonomične metode čišćenja ponovo raste. Upravo zato ovaj stari trik ponovo privlači pažnju ljubitelja čišćenja bez agresivnih hemikalija.

Kako su nekada održavali dom bez deterdženata?

Pre nego što su se pojavila moderna sredstva za čišćenje, domaćinstva su koristila ono što su imala pri ruci.

U 19. veku za održavanje doma često su se koristili prirodni sastojci iz kuhinje. Tapete su se čistile mekanim hlebom, pojedini podovi mlekom, a voda od kuvanog pasulja služila je za poliranje stakla i uklanjanje masnih tragova.

Razlog za to krije se u skrobu koji se oslobađa tokom kuvanja.

Zašto voda od pasulja može biti korisna za čišćenje?

Tokom kuvanja pasulj otpušta skrob u vodu. Skrob može pomoći u razlaganju masnih naslaga i uklanjanju sitnih nečistoća sa glatkih površina poput prozora i ogledala.

Kada se pravilno koristi, nakon brisanja stakla ostaje manje tragova nego kada se pere samo običnom vodom, naročito u područjima sa tvrdom vodom.

Važno je napomenuti da ovakva metoda nije zamena za profesionalna sredstva za čišćenje, ali može biti korisna kao prirodna alternativa za svakodnevno održavanje.

Kako koristiti vodu od pasulja za čišćenje?

Postupak je veoma jednostavan:

sačuvajte vodu u kojoj se kuvao pasulj

procedite je kroz fino sito kako biste uklonili ostatke zrna

po potrebi razblažite manjom količinom tople vode

nanesite tečnost na staklo pomoću sunđera ili raspršivača

prebrišite površinu čistom krpom

na kraju osušite suvom krpom od mikrofibera kako biste sprečili pojavu tragova.

Može li da posluži i za pranje posuđa?

Zbog prisustva skroba, voda od pasulja može pomoći i pri uklanjanju masnoće sa tanjira i šerpi.

Za tvrdokornije naslage može se dodati malo alkoholnog sirćeta, koje doprinosi uklanjanju masnoće i neprijatnih mirisa.

Kada ovaj trik nije preporučljiv?

Iako može biti koristan za staklene površine, postoje situacije kada ga treba izbegavati.

Ne preporučuje se:

čuvanje vode duže od jednog dana, jer se zbog skroba brzo kvari i može razviti neprijatan miris

nanošenje na nezaštićene drvene površine, koje mogu upiti vlagu i promeniti izgled

ostavljanje da se sama osuši na ogledalima, jer skrob može ostaviti tanak film koji će zahtevati dodatno brisanje.

Prirodna alternativa koja ne košta ništa

Ako već kuvate pasulj, sačuvana voda može poslužiti kao jednostavno sredstvo za čišćenje stakla i ogledala, bez dodatnih troškova.

Ipak, treba imati u vidu da su ovakvi trikovi namenjeni lakšem održavanju doma, dok za dezinfekciju ili uklanjanje tvrdokornih nečistoća i dalje prednost imaju namenska sredstva za čišćenje.