Većina ljudi u kajganu po navici dodaje mleko, verujući da će tako biti kremastija i ukusnija. Međutim, mnogi profesionalni kuvari tvrde da postoji jednostavniji trik koji daje još bolji rezultat – umesto mleka, u umućena jaja dodaju malo vode.

Iako na prvi pogled deluje neobično, ovaj način pripreme može doprineti tome da kajgana bude laganija, mekša i vazdušastija.

Zašto voda daje pahuljastiju kajganu?

Tokom pečenja voda isparava i pretvara se u paru. Ta para stvara sitne vazdušne džepove u jajima, zbog čega kajgana dobija laganiju i rastresitiju teksturu.

Pored toga, voda usporava zgrušavanje proteina u jajima, pa imate više vremena da ih sklonite sa vatre pre nego što postanu suva i gumena.

Koliko vode treba dodati?

Preporuka mnogih kuvara je jednostavna:

jedna kašika vode na dva velika jajeta.

Jaja i vodu potrebno je dobro umutiti viljuškom ili žicom, dok smesa ne postane ujednačena. Nema potrebe za mikserom niti za stvaranjem velike pene – dovoljno je da se sastojci lepo sjedine.

Važno je ne preterivati sa količinom vode, jer previše tečnosti može učiniti kajganu vodenastom.

Voda, mleko ili pavlaka – šta je najbolji izbor?

Odgovor zavisi od toga kakvu kajganu volite.

Voda daje laganu i pahuljastu teksturu.

daje laganu i pahuljastu teksturu. Mleko može doprineti nešto punijem ukusu, ali često daje gušću i težu smesu.

može doprineti nešto punijem ukusu, ali često daje gušću i težu smesu. Pavlaka, krem sir ili puter čine kajganu kremastijom i bogatijom.

Neki kuvari smatraju da nije potrebno dodavati nikakvu tečnost, već da su kvalitetna jaja i malo putera sasvim dovoljni za odličan rezultat.

Tehnika je važnija od sastojaka

Bez obzira na to da li koristite vodu ili mleko, način pripreme ima najveći uticaj na krajnji rezultat.

Za savršenu kajganu preporučuje se:

koristite srednje nisku temperaturu

mešajte lagano i neprekidno

sklonite tiganj sa ringle dok su jaja još blago kremasta, jer će se dovršiti od preostale toplote.

Previsoka temperatura najčešći je razlog zbog kojeg kajgana postane suva, gumena i previše zapečena.

Najčešća pitanja

Da li je bolje staviti vodu ili mleko u kajganu?

Ako želite laganu i pahuljastu kajganu, voda je bolji izbor. Za bogatiju i kremastiju teksturu pogodniji su pavlaka, puter ili krem sir.

Zašto kajgana postane gumena?

Najčešći uzrok su previsoka temperatura i predugo pečenje. Jaja treba skloniti sa vatre dok su još blago vlažna.

Koliko vode ide u kajganu?

Optimalna mera je jedna kašika vode na dva velika jajeta. Veća količina može učiniti smesu previše retkom i vodenastom.

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