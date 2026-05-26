Kuvar Stiven Bidi, poznat na TikTok kao @chef_steviebd, odlučio je da uporedi domaća jaja iz slobodnog uzgoja sa običnim jajima iz prodavnice — i razlika je odmah postala očigledna.
Isti tiganj, dva potpuno različita rezultata
Kuvar je koristio:
- isti tiganj
- istu pripremu
- samo so i biber
Čim je razbio jaja, razlika se jasno videla.
Žumanca domaćih jaja bila su tamno narandžasta i intenzivne boje, dok su kupovna delovala bleđe i svetlije.
Razlika se primećivala i u belancima, koja su kod domaćih jaja ostajala gušća i kompaktnija.
„Razlika je neverovatna“
Nakon što je probao oba jaja, kuvar je priznao da ni kupovna nisu loša.
Ipak, kada je probao domaće jaje, reakcija je bila potpuno drugačija.
- „Razlika je neverovatna. Ukus je mnogo bogatiji i puniji“, rekao je u viralnom snimku.
Zašto domaća jaja imaju tamnije žumance?
Stručnjaci objašnjavaju da boja žumanca najčešće zavisi od ishrane kokoške.
Kokoške koje:
- imaju pristup travi i insektima
- kreću se slobodnije
- jedu raznovrsniju hranu
češće nose jaja intenzivnije boje.
Boja nije jedini dokaz kvaliteta
Iako mnogi smatraju da je tamno narandžasto žumance znak „savršenog jajeta“, stručnjaci upozoravaju da stvari nisu baš toliko jednostavne.
Na boju utiču:
- ishrana
- rasa kokoške
- sezona
- dodaci u hrani
Zbog toga boja sama po sebi ne garantuje automatski bolji nutritivni kvalitet.
Ljudi ipak najviše primećuju ukus
Mnogi koji kupuju domaća jaja tvrde da:
- imaju puniji ukus
- deluju kremastije
- bolje izgledaju kada se isprže
Posebno kod jednostavnih jela poput:
- jaja na oko
- kuvana jaja
- kajgane
gde razlika najlakše dolazi do izražaja.
Internet odmah reagovao
Video je brzo izazvao veliku raspravu među korisnicima društvenih mreža.
Dok jedni tvrde da „prava domaća jaja ne mogu da se porede sa industrijskim“, drugi smatraju da su razlike često preuveličane.
Ali gotovo svi su se složili u jednom — razlika u izgledu žumanca bila je nemoguća za ignorisanje.
