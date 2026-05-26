Kuvar Stiven Bidi, poznat na TikTok kao @chef_steviebd, odlučio je da uporedi domaća jaja iz slobodnog uzgoja sa običnim jajima iz prodavnice — i razlika je odmah postala očigledna.

Isti tiganj, dva potpuno različita rezultata

Kuvar je koristio:

isti tiganj

istu pripremu

samo so i biber

Čim je razbio jaja, razlika se jasno videla.

Žumanca domaćih jaja bila su tamno narandžasta i intenzivne boje, dok su kupovna delovala bleđe i svetlije.

Razlika se primećivala i u belancima, koja su kod domaćih jaja ostajala gušća i kompaktnija.

„Razlika je neverovatna“

Nakon što je probao oba jaja, kuvar je priznao da ni kupovna nisu loša.

Ipak, kada je probao domaće jaje, reakcija je bila potpuno drugačija.

„Razlika je neverovatna. Ukus je mnogo bogatiji i puniji“, rekao je u viralnom snimku.

Zašto domaća jaja imaju tamnije žumance?

Stručnjaci objašnjavaju da boja žumanca najčešće zavisi od ishrane kokoške.

Kokoške koje:

imaju pristup travi i insektima

kreću se slobodnije

jedu raznovrsniju hranu

češće nose jaja intenzivnije boje.

Boja nije jedini dokaz kvaliteta

Iako mnogi smatraju da je tamno narandžasto žumance znak „savršenog jajeta“, stručnjaci upozoravaju da stvari nisu baš toliko jednostavne.

Na boju utiču:

ishrana

rasa kokoške

sezona

dodaci u hrani

Zbog toga boja sama po sebi ne garantuje automatski bolji nutritivni kvalitet.

Ljudi ipak najviše primećuju ukus

Mnogi koji kupuju domaća jaja tvrde da:

imaju puniji ukus

deluju kremastije

bolje izgledaju kada se isprže

Posebno kod jednostavnih jela poput:

jaja na oko

kuvana jaja

kajgane

gde razlika najlakše dolazi do izražaja.

Internet odmah reagovao

Video je brzo izazvao veliku raspravu među korisnicima društvenih mreža.

Dok jedni tvrde da „prava domaća jaja ne mogu da se porede sa industrijskim“, drugi smatraju da su razlike često preuveličane.

Ali gotovo svi su se složili u jednom — razlika u izgledu žumanca bila je nemoguća za ignorisanje.