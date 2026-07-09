Istina je da ribe piju vodu, ali ne sve na isti način. Sve zavisi od toga da li žive u moru ili u slatkim vodama, jer njihov organizam mora neprestano da održava ravnotežu između vode i soli kako bi mogao normalno da funkcioniše.

Upravo zbog toga morske i slatkovodne ribe razvile su potpuno različite strategije preživljavanja.

Zašto morske ribe stalno piju vodu?

Morska voda sadrži mnogo više soli nego telesne tečnosti većine riba.

Zbog te razlike voda neprestano izlazi iz njihovog tela kroz škrge. Kada ne bi nadoknađivale izgubljenu tečnost, vrlo brzo bi dehidrirale.

Zato morske ribe gotovo neprekidno piju morsku vodu.

Naravno, sa vodom u organizam ulazi i velika količina soli. Kako bi održale ravnotežu, višak soli izbacuju pomoću posebnih ćelija u škrgama i preko creva, dok proizvode veoma male količine urina kako ne bi izgubile dragocenu vodu.

Ajkule su potpuno druga priča

Kod ajkula i drugih hrskavičavih riba situacija je drugačija.

Njihov organizam sadrži velike količine uree i drugih jedinjenja zahvaljujući kojima je koncentracija rastvorenih materija u njihovim telesnim tečnostima veoma slična koncentraciji morske vode.

Zbog toga ne moraju neprestano da piju niti da se bore sa gubitkom vode kao većina drugih morskih riba.

Slatkovodne ribe gotovo da ne piju

Za ribe koje žive u rekama i jezerima pravila su potpuno drugačija.

Njihove telesne tečnosti sadrže više soli nego voda koja ih okružuje.

Zbog toga voda prirodno ulazi u njihov organizam kroz škrge.

Da bi sprečile nakupljanje prevelike količine vode, slatkovodne ribe proizvode velike količine veoma razblaženog urina kojim izbacuju višak tečnosti.

Istovremeno njihovi bubrezi čuvaju važne minerale, dok škrge aktivno preuzimaju soli iz vode.

Pošto voda sama ulazi u njihov organizam, slatkovodne ribe gotovo da uopšte ne piju. Male količine unesu uglavnom zajedno sa hranom.

Postoje i ribe koje menjaju "pravila"

Neke vrste tokom života prelaze iz slatke u morsku vodu i obrnuto.

Najpoznatiji primer su lososi, koji se izlegu u rekama, zatim odlaze u more gde provode najveći deo života, a potom se vraćaju u slatke vode kako bi se mrestili.

Tokom tih migracija njihov organizam prolazi kroz izuzetno složen proces prilagođavanja.

Dok su u rekama gotovo da ne piju vodu i izbacuju velike količine urina, u moru počinju intenzivno da piju i potpuno menjaju način na koji regulišu količinu soli i vode u organizmu.

Sve te promene kontrolišu hormoni koji prilagođavaju rad bubrega i škrga novim uslovima života.

Zahvaljujući tim neverovatnim mehanizmima, ribe uspevaju da opstanu u potpuno različitim sredinama, što ih čini jednim od najboljih primera prilagođavanja u životinjskom svetu.