Tokom vrelih letnjih dana nema ništa gore od toga da kupite hladnu flašu vode, a već posle nekoliko minuta na suncu ona postane mlaka i izgubi osvežavajući efekat.

Upravo zato je jedan jednostavan trik sa TikToka privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža. Potrebni su vam samo plastična flaša, voda i zamrzivač, a rezultat je piće koje mnogo duže ostaje hladno nego kada se flaša zamrzne na uobičajen način.

Zašto nije dobro zamrznuti celu flašu?

Mnogi flašu napune do vrha i stave je u zamrzivač. Kada se voda potpuno zaledi, potrebno je dosta vremena da led počne da se topi, pa vodu praktično ne možete da pijete odmah.

Pored toga, važno je imati na umu da se voda pri zamrzavanju širi, zbog čega potpuno puna flaša može da se deformiše ili čak pukne.

Trik je u položaju flaše

Ova metoda zasniva se na tome da se zamrzne samo deo vode, čime se dobija svojevrsni "rezervoar" leda koji postepeno hladi ostatak tečnosti.

Postupak je jednostavan:

napunite plastičnu flašu otprilike do polovine,

dobro zatvorite čep,

položite flašu vodoravno u zamrzivač,

ostavite nekoliko sati da se voda potpuno zaledi.

Kada led bude spreman, izvadite flašu i dopunite je hladnom vodom.

Kako ovaj trik funkcioniše?

Pošto je led raspoređen duž cele flaše, njegova površina je veća nego kada se formira samo na dnu. To omogućava da se sveže sipana voda brže rashladi i duže ostane prijatno hladna.

Dok pijete, led se postepeno topi i istovremeno hladi preostalu vodu, pa napitak ostaje osvežavajući znatno duže nego kod klasičnog načina hlađenja.

Koliko dugo voda ostaje hladna?

Na društvenim mrežama mnogi korisnici tvrde da voda na ovaj način može ostati hladna i do nekoliko sati, u zavisnosti od spoljne temperature, vrste flaše i toga da li je izložena direktnom suncu.

Iako vreme hlađenja nije isto u svim uslovima, ovaj jednostavan trik može biti praktično rešenje za odlazak na plažu, izlet, trening ili dužu šetnju tokom letnjih vrućina.

Za još bolji efekat, flašu držite u torbi ili na mestu zaštićenom od direktnog sunčevog zračenja, jer će se tako led sporije topiti, a voda duže ostati prijatno hladna.