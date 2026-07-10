Lubenica je za mnoge neprikosnovena kraljica leta. Hladna, sočna kriška ovog voća jedno je od najboljih osveženja tokom vrelih dana, ali njena sezona traje relativno kratko. Zbog toga se mnogi pitaju da li postoji način da se njen ukus sačuva za jesen i zimu.

Dobra vest je da lubenica može da se zamrzne. Iako sadrži više od 90 odsto vode, pravilnom pripremom može zadržati karakterističan ukus i aromu. Nakon odmrzavanja neće imati istu hrskavu teksturu kao sveža, ali je odlična za pripremu smutija, sorbeta, sladoleda i drugih osvežavajućih poslastica.

Pravilna priprema je najvažnija

Pre nego što lubenicu stavite u zamrzivač, potrebno je da uklonite koru i sve koštice.

Zatim je isecite na manje kocke ili kriške, u zavisnosti od toga kako planirate da je kasnije koristite.

Komade rasporedite na pleh obložen papirom za pečenje, tako da se međusobno ne dodiruju. Ovaj korak je važan jer sprečava da se komadi spoje u jednu veliku zamrznutu masu.

Pleh stavite u zamrzivač na tri do četiri sata, odnosno dok se lubenica potpuno ne zaledi.

Koliko dugo zamrznuta lubenica može da traje?

Kada se komadi potpuno zamrznu, prebacite ih u kese sa zatvaračem ili posude koje se dobro zatvaraju.

Preporučljivo je da na ambalažu napišete datum zamrzavanja kako biste lakše pratili koliko dugo je voće sačuvano.

Na ovaj način lubenica može da se čuva od devet do 12 meseci, uz minimalan gubitak ukusa i mirisa.

Stručnjaci napominju da će zbog velike količine vode tekstura nakon odmrzavanja biti mekša, ali da će aroma ostati gotovo ista.

Za šta je najbolja zamrznuta lubenica?

Zamrznutu lubenicu nije potrebno uvek prethodno odmrzavati. U mnogim receptima najbolje rezultate daje upravo kada se koristi direktno iz zamrzivača.

Odlična je za:

voćne smutije;

domaće sorbete;

sladolede;

ledene koktele i limunade;

osvežavajuće letnje deserte.

Ako želite da je koristite u voćnim salatama ili kolačima, najbolje je da je ostavite nekoliko sati u frižideru da se postepeno odmrzne. Tako će bolje sačuvati ukus i aromu.

Zahvaljujući ovom jednostavnom triku, omiljeni letnji ukus možete sačuvati i kada sezona lubenica odavno prođe.