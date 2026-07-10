Američki TikToker Frenk, poznatiji pod imenom Travel Poor, ponovo je privukao pažnju ljubitelja gastronomije nakon što je zbog ćevapa doputovao u Bosnu i Hercegovinu. Iako je prethodno bio oduševljen sarajevskim ćevapima, odlučio je da proveri tvrdnje svojih pratilaca da se najbolji ćevapi zapravo jedu u Travniku.

Njegova gastronomska avantura ubrzo je postala hit na društvenim mrežama, a na kraju je priznao da je promenio mišljenje.

Zbog ćevapa otputovao u grad za koji, kako kaže, nikada nije čuo

Na početku videa Frenk je ispričao da je na internetu istraživao gde se jedu najbolji ćevapi u Bosni i Hercegovini.

Pretraga ga je odvela do travničke ćevabdžinice Hari, nakon čega je na mapi potražio gde se Travnik uopšte nalazi.

"Ne mislite valjda da bih se spakovao i otišao u nepoznatu zemlju samo da probam ćevape u gradu za koji nikada nisam čuo?", našalio se.

Već u sledećem kadru pokazao je da je ipak krenuo na put, uz presedanje u Bratislavi.

Prvo burek u Sarajevu, pa put za Travnik

Po dolasku u Bosnu i Hercegovinu snimio se u prirodi, okružen kozama, i objasnio da će pre odlaska u Travnik svratiti u Sarajevo kako bi probao burek.

Posetio je buregdžinicu Sač, gde je priznao da je potpuno promenio mišljenje o ovom specijalitetu.

"Mislio sam da je to užina, ali to je ceo obrok", rekao je kroz smeh.

Usput je nekoliko puta pohvalio prirodne lepote Bosne i Hercegovine, a otkrio je i da mu je jedan od većih izazova bio pronalazak automobila sa automatskim menjačem.

U Travniku ga dočekali ćevapi koje nije prestajao da hvali

Po dolasku u ćevabdžinicu Hari, Frenk je primetio da je reč o prostranom lokalu sa dugom tradicijom.

Ispričao je da je restoran, prema informacijama koje je pronašao, više puta nagrađivan, kao i da vlasnik Hari već četiri decenije priprema ćevape, dok restoran posluje oko 30 godina.

Posebno ga je impresioniralo to što vlasnik i dalje svakodnevno dolazi u restoran kako bi održao kvalitet hrane.

"Mogu li da ukradem recept?"

Već nakon prvog zalogaja nije skrivao oduševljenje.

Kako je rekao, ćevapi su bili savršeno začinjeni, veoma sočni i nimalo preslani.

Dodao je i da vlasnik koristi meso goveda koja se hrane prirodnom hranom, za koje smatra da doprinosi kvalitetu ukusa.

Toliko su mu se dopali da se našalio:

"Pitam se da li mogu da uđem u kuhinju i jednostavno ukradem recept."

Do kraja obroka njegovo oduševljenje nije jenjavalo, a priznao je da je bio u iskušenju da "poliže tanjir".

Na kraju je izneo i konačan utisak.

"Kada bi me stavili na detektor laži, bez razmišljanja bih rekao da su ovo najbolji ćevapi koje sam ikada probao."

Njegov video izazvao je brojne reakcije, posebno među ljubiteljima ćevapa, koji već godinama vode raspravu o tome da li se najbolji jedu u Sarajevu, Travniku ili nekom drugom gradu Bosne i Hercegovine.