Živimo u vremenu kada sve više ljubavnih priča počinje preko interneta, a jedna sasvim obična poruka na Fejsbuku spojila je dva potpuno različita sveta. Srbin Bojan Kanja iz Srema i Iris iz Teksasa upoznali su se online, a njihovo dopisivanje ubrzo je preraslo u ljubav koja im je promenila život iz korena.

Zanimljivo je da je poruka koju je Bojan poslao Iris mesecima stajala nepročitana. Kada ju je lepa Amerikanka konačno otvorila, nije ni slutila da će joj upravo ta poruka zauvek promeniti život.

U tom periodu oboje su prolazili kroz težak životni period. Bojan je iza sebe imao bolan razvod i gotovo da je izgubio veru da će ponovo pronaći ženu sa kojom bi mogao da gradi budućnost. Iris je, s druge strane, posle razvoda živela u Teksasu i sve više osećala da nije srećna životom u Americi.

Dopisivanje koje je promenilo sve

„Kreneš da kupiš jaja, a završiš krijući se od metaka. Jednostavno više nisam osećala da sam bezbedna“, iskreno je priznala Iris.

U jednom trenutku rešila je da proda stvari i krene na put po Americi, u potrazi za novim početkom i drugačijim životom.

Baš tada ugledala je Bojanovu poruku.

Satima su razgovarali o svemu - životu, prošlim iskustvima, planovima, strahovima i željama. Posle nekoliko meseci dopisivanja i video-poziva, Iris je donela veliku odluku i došla u Srbiju da upozna Bojana.

Došla na tri meseca, ostala zauvek

Plan je bio da ostane tri meseca. Međutim, ta poseta pretvorila se u trajnu odluku.

Svoj mir pronašla je u selu Bingula, u srcu Srema. Sve ono što joj je nedostajalo u Americi, pronašla je upravo u Srbiji.

„Vratimo se kući, a na tremu nas čeka kanta puna krompira. Nemamo pojma ko ju je ostavio, ali neko je imao viška i odlučio je da podeli s nama“, priča Iris za Blic TV.

Vremenom je u potpunosti prihvatila i lokalne običaje.

Pre venčanja krstila se u lokalnoj crkvi i uzela ime Milica, dok je njena majka Darlin, koja se takođe preselila u Srbiju, postala Dragica.

„Boravak i državljanstvo su mi bili važni, ali tek posle krštenja sam zaista osetila da sam stigla kući“, rekla je Iris.

Danas ona i Bojan žive okruženi prirodom i životinjama, daleko od gradske buke. Prave sir, čuvaju koze i rade online poslove, gradeći miran život o kakvom su maštali.

Posebno dirljiv detalj jeste to što ju je prihvatio i Bojanov sin iz prvog braka, koji Amerikanku danas zove jednostavno - mama.