Međutim, nisu svi ljubitelji veštačkog hlađenja. Upravo zbog toga, korišćenje klima-uređaja svake sezone postaje glavni okidač za žestoke porodične svađe, ali i ratove među kolegama na poslu.

Jedna objava na društvenoj mreži Redit (Reddit) izazvala je pravu lavinu komentara nakon što je jedan korisnik očajan opisao višegodišnji problem koji ima sa članom porodice u stanu.

Život na 35 stepeni: „Svi smo na ivici živaca zbog promaje i izmišljenih bolesti“

„Kako da živimo sa osobom koja je protiv klime? U stanu nas je četvoro, plus pas i mačka. Imamo dve klime, jednu u dnevnoj sobi i jednu u spavaćem delu. Svi volimo da rashladimo stan jer, realno, ko može da izdrži tropske vrućine, osim jedne osobe“, napisao je autor objave.

Kako on tvrdi, ta osoba svako leto ponavlja potpuno iste argumente:

Zdravstvene tegobe: Žali se da je od klime bole leđa, vrat i glava.

Strah od prehlade: Tvrdi da u stanu nema vazduha i da će dobiti upalu grla.

„Pre nekoliko dana smo se toliko posvađali da smo joj rekli da ode da živi u drugi stan i da se ne vraća do oktobra. Dosta mi je života na paprenim temperaturama, a još više slušanja drama“, dodao je on.

Prvi komentar na ovu objavu bio je kratak i direktan: „Majka, je l' tako?“, na šta je autor odgovorio samo sa: „Da“. Ispostavilo se da stotine ljudi na Balkanu deli potpuno istu sudbinu sa svojim roditeljima, bakama ili partnerima koji panično gase uređaje čim osete i najmanji povetarac.

Partneri u stalnom ratu: „Ja sa sebe ne mogu da skinem kožu“

U diskusiji su se nizala slična iskustva. Mnoge žene su priznale da vode pravi mali rat sa muževima koji gase klimu jer se plaše promaje, dok su drugi ponudili šaljiva, ali radikalna rešenja poput zaključavanja daljinskog upravljača u fioku.

Jedan komentar je posebno privukao pažnju i ogolio suštinu ovog letnjeg problema:

„Oni kojima je hladno uvek mogu da obuku čarape, obuku džemper ili se pokriju ćebetom. Ja na 35 stepeni sa sebe ne mogu da skinem rođenu kožu.“

Ipak, umereniji korisnici ističu da problem često nije u samom uređaju, već u preterivanju. Mnogi spuštaju temperaturu na 18 ili 20 stepeni, što pravi ogroman temperaturni šok. Stručnjaci podsećaju da je optimalna temperatura za klima-uređaj leti oko 25 do 27 stepeni, što je sasvim dovoljno za prijatan boravak.

Sukobi se sele u kancelarije: Ultimatum šefovima zbog hlađenja

Ako mislite da je situacija kod kuće napeta, na radnim mestima je još gora. Kancelarije na poslednjim spratovima zgrada leti postaju prave rerne, ali radnici često nailaze na otpor kolega kojima „duva u noge“ ili „bije u glavu“.

Neki zaposleni su problem rešili pravnim putem – štampanjem pravilnika o bezbednosti na radu gde jasno piše da radna temperatura mora biti optimalna. Drugi su poslodavcima postavili direktan ultimatum: „Ili uključite klimu, ili od sutra radim od kuće, jer na 35 stepeni ne može da se razmišlja.“

Na kraju, lekari i serviseri podsećaju da pritužbe onih kojima klima smeta ne treba uvek odbaciti. Problemi nastaju ako vazduh duva direktno u ljude ili ako filteri nisu očišćeni, zbog čega se u prostoriji šire bakterije. Ključ je u pametnom pozicioniranju krilaca i umerenom hlađenju – tako da svi budu zadovoljni.