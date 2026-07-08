Venčanja se poslednjih godina značajno menjaju. Dok su nekada gotovo sve svadbe izgledale slično, danas mladenci žele da njihov veliki dan bude jedinstven i potpuno prilagođen njima. Sve je manje interesa za strogo propisane ceremonije, a sve više za trenutke koji će ostati u sećanju i njima i gostima.

Upravo zbog toga sve veću popularnost stiču simbolični matičari, odnosno voditelji ceremonija koji stvaraju emotivno i personalizovano venčanje, bez administrativnih formalnosti.

Iako ih mnogi nazivaju „lažnim matičarima“, taj izraz nije sasvim tačan. Oni ne sklapaju brak u pravnom smislu, već vode simboličnu ceremoniju koja dolazi nakon što mladenci zakonski zaključe brak pred nadležnim matičarem.

Venčanje koje izgleda kao scena iz filma

Nakon završetka zvaničnog dela u opštini, mladenci organizuju ceremoniju na mestu koje sami odaberu. To može biti sala za proslave, porodično dvorište, vinograd, planina, obala reke ili neko drugo mesto koje za njih ima posebno značenje.

Za razliku od klasične procedure, ovde ne postoje stroga pravila.

Ceremonija može da bude romantična, opuštena, duhovita ili potpuno drugačija – onakva kakvu mladenci žele. Umesto službenog teksta, gosti slušaju priču o tome kako su se budući supružnici upoznali, kroz šta su zajedno prošli i zbog čega su odlučili da ostatak života provedu jedno uz drugo.

Upravo zbog toga mnogi ovakve ceremonije porede sa scenama iz romantičnih filmova.

Ko može da bude simbolični matičar?

Ulogu simboličnog matičara najčešće imaju profesionalni voditelji ceremonija koji razgovaraju sa mladencima, upoznaju njihovu priču i na osnovu toga pišu jedinstven scenario.

Međutim, ovu ulogu mogu imati i glumci, organizatori događaja, pa čak i bliski prijatelji ili članovi porodice.

Njihov zadatak nije samo da pročitaju nekoliko rečenica, već da kroz govor, emocije i način obraćanja stvore atmosferu koja će ostati u sećanju svih prisutnih.

Nema pravila – sve je podređeno mladencima

Jedna od najvećih prednosti simbolične ceremonije jeste potpuna sloboda.

Mladenci mogu da razmene lične zavete, uključe muziku uživo, govore kumova i članova porodice ili posebne rituale koji za njih imaju simbolično značenje.

Neki žele kratku ceremoniju od desetak minuta, dok drugi organizuju program koji traje i do četrdeset minuta.

Zbog toga nijedno ovakvo venčanje nije isto.

Sve više parova bira upravo ovakav način venčanja

Organizatori venčanja ističu da interesovanje za simbolične ceremonije iz godine u godinu raste.

Parovi žele da izbegnu osećaj formalnosti i da svojim gostima pruže iskustvo koje će pamtiti, a ne samo prisustvovanje administrativnom činu sklapanja braka.

Zbog velike potražnje, mnogi voditelji ceremonija termine rezervišu mesecima unapred, a pojedini mladenci angažuju ih čak godinu dana pre venčanja.

Cena ovakve usluge zavisi od trajanja ceremonije, lokacije, pripreme teksta i dodatnih zahteva, ali se u regionu najčešće kreće od nekoliko stotina evra.

Emocije postaju važnije od formalnosti

Sve veća popularnost simboličnih matičara pokazuje da se način na koji ljudi doživljavaju venčanje menja.

Za mnoge parove najvažnije više nije kako izgleda zvanična procedura, već da ceremonija bude iskrena, lična i ispunjena emocijama.

Umesto nekoliko unapred propisanih rečenica, mladenci danas žele da njihov najvažniji dan ispriča upravo njihovu priču – onako kako su je zajedno živeli i kako žele da je pamte do kraja života.