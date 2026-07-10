Kupovina kuće u Italiji za simboličan jedan evro mnogima zvuči kao ostvarenje sna. Program prodaje napuštenih nekretnina već godinama privlači ljude iz celog sveta koji žele novi početak na Apeninskom poluostrvu ili priliku za isplativu investiciju. Međutim, iza primamljive cene često se kriju ogromni troškovi koje kupci otkriju tek kada preuzmu ključeve.

To je na sopstvenom primeru iskusila Meredit Tabon iz Čikaga, koja je u sicilijanskom mestu Sambuka di Sičilija kupila veliku kuću sa četiri spavaće sobe za samo jedan evro. Iako je u početku verovala da će joj za renoviranje biti potrebno oko 40.000 dolara, konačan račun bio je višestruko veći i dostigao je čak 446.000 dolara.

Kupovina vođena srcem, a ne računicom

Meredit nije želela kuću u Italiji samo zbog povoljne cene. Za nju je ova kupovina imala duboko lično značenje.

Njen pradeda je još 1902. godine napustio Sambuku i preselio se u Sjedinjene Američke Države, pa je želela da obnovi vezu sa mestom iz kojeg potiče njena porodica. Upravo zato odlučila je da uloži vreme i novac kako bi staroj kući vratila nekadašnji sjaj.

Prizor koji ju je dočekao ostavio ju je bez reči

Kada je prvi put ušla u kuću, shvatila je da će posao biti mnogo zahtevniji nego što je očekivala.

Kako je ispričala za CNBC Make It, u objektu nije bilo ni struje ni tekuće vode. Podovi u gotovo svakoj prostoriji bili su na različitim visinama, a u kući su pronađeni azbest i velike količine golubljeg izmeta.

„Stanje je bilo katastrofalno“, priznala je.

Tri i po godine potpune obnove

Kuća se prostire na dva sprata i ima čak 18 prostorija, zbog čega je svaki deo objekta zahtevao detaljnu rekonstrukciju.

Tokom tri i po godine radova potpuno su obnovljene električne i vodovodne instalacije, izravnani podovi, zamenjeni prozori i prilagođen raspored prostorija savremenom načinu života.

Iako je za obnovu izdvojila gotovo pola miliona dolara, Meredit kaže da ne žali zbog svoje odluke. Za nju ova kuća nije samo nekretnina, već mesto koje je ponovo spojilo njenu porodicu sa korenima i istorijom iz koje potiče.