Predsednik Rusije Vladimir Putin objavio je neobičan propagandni video u kojem se pojavljuje obučen u vojnu uniformu, očigledno pokušavajući da ostavi utisak odlučnog ratnog lidera i ponovo privuče pažnju američkog predsednika Donalda Trampa, u trenutku kada Ukrajina beleži sve uspešnije napade na ruske ciljeve.

Na snimku koji je Kremlj objavio u petak uveče po američkom vremenu, kako piše Daily Beast, Putin deluje neuobičajeno ukočeno i nervozno. Prikazan je kako ulazi u pomoćni komandni centar gde se sastaje sa načelnikom Generalštaba ruskih oružanih snaga Valerijem Gerasimovim, u sceni koja ostavlja utisak pažljivo režirane propagandne predstave za državnu televiziju.

"Krajnje neprijatna scena, Putin iz Rusije se pretvara da posećuje liniju fronta Rusija/Ukrajina. Snimak je napravljen u studiju u/ili blizu Moskve", stoji u opisu videa na društvenoj mreži X.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se Putin prvi put posle dugo vremena pojavio u vojnoj uniformi. Režimski mediji taj potez odmah su predstavili kao dokaz njegove odlučnosti da, kako je saopštilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova, "završi obračun sa terorističkom neonacističkom bagrom"u Ukrajini.

Dok se snimao u uniformi goreo mu rodni grad

Kritičari, međutim, smatraju da je to znak rastuće nervoze i političkog pritiska, u trenutku kada se Rusija suočava sa nestašicama goriva i sve češćim ukrajinskim napadima dronovima duboko unutar sopstvene teritorije.

Poslednji takav napad pogodio je naftni terminal u Sankt Peterburgu baš u vreme kada su društvenim mrežama kružili snimci Putina u vojnoj uniformi.

Iako ruski predsednik javno ponavlja da neće odustati od rata bez obzira na razvoj događaja, niz poteza poslednjih nedelja sugeriše da je zabrinut zbog bezbednosne situacije.

Superjahta vredna oko 100 miliona dolara, za koju se veruje da pripada Putinu, navodno je pod vojnom pratnjom napustila evropske vode kako bi izbegla moguće ukrajinske napade dronovima.

Očajnički čeka Trampa

Dodatni problem za Kremlj predstavlja i promena tona u Vašingtonu. Donald Tramp, koji je u prvim mesecima zagovarao ustupke Moskvi kako bi se rat što pre završio, prema pisanju The New York Timesa više ne pokazuje isti interes za ruske predloge. Izvori bliski Kremlju tvrde da rusko rukovodstvo "očajnički čeka" povratak Trampovih izaslanika u Moskvu radi nastavka pregovora.

Istovremeno, čini se da ruski predsednik pokušava da podseti Trampa na njihov nekadašnji odnos. Kremlj je prvi put javno objavio Putinovu čestitku povodom američkog Dana nezavisnosti, u kojoj mu se obraća neuobičajeno prisno.

"Želim tebi, Donalde, i tvojima najbližima zdravlje, blagostanje i uspeh, a svim američkim građanima sreću i prosperitet“, poručio je Putin. U istoj poruci naglasio je da „Rusija i Sjedinjene Države, kao dve najveće nuklearne sile, imaju posebnu odgovornost za očuvanje globalne bezbednosti i stabilnosti."

(New York Times, Daily Beast)







