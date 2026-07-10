Sitne mušice koje se pojavljuju oko sudopere, kante za smeće ili zrelog voća čest su problem tokom toplijih meseci. Mnogi prvo pomisle da je uzrok neuredna kuhinja, ali to nije uvek slučaj. Čak i u besprekorno čistom domu ove mušice mogu da pronađu idealne uslove za razmnožavanje.

Jedan od trikova koji se često deli među domaćicama jeste korišćenje krupne soli u odvodu sudopere. Iako nije naučno potvrđeno da sama so može trajno da eliminiše vinske mušice, može pomoći u održavanju odvoda čistijim i smanjenju neprijatnih mirisa koji ih privlače.

Zašto se mušice pojavljuju u odvodu?

Vinske mušice privlače ostaci organske materije koji se zadržavaju u odvodima, kao i vlaga i toplota. Upravo zbog toga odvod sudopere može postati jedno od mesta na kojima se najčešće zadržavaju.

Redovno čišćenje odvoda može pomoći u smanjenju uslova koji pogoduju njihovom razmnožavanju.

Trik sa krupnom solju

Mnogi preporučuju da se uveče, nakon poslednjeg korišćenja sudopere, u odvod sipa jedna do dve kašike krupne kuhinjske ili morske soli.

Ideja ovog postupka je da:

pomogne u uklanjanju naslaga iz odvoda;

smanji neprijatne mirise koji mogu privlačiti insekte;

doprinese redovnom održavanju odvoda.

Važno je napomenuti da ovaj metod ne uništava nužno sva jaja ili larve mušica i možda neće rešiti problem ako je infestacija veća.

Kako primeniti ovaj trik?

Postupak je jednostavan:

Nakon pranja sudova očistite sudoperu. Sipajte jednu do dve kašike krupne soli direktno u odvod. Ostavite da so deluje tokom noći, bez ispiranja. Ujutru pustite toplu vodu oko 30 sekundi kako biste isprali odvod.

Ako želite da isprobate ovaj metod, možete ga ponoviti nekoliko večeri zaredom.

Šta još pomaže protiv vinskih mušica?

Ako mušice ne nestanu, stručnjaci preporučuju kombinaciju više mera:

redovno praznite kantu za smeće;

uklanjajte prezrelo voće sa radnih površina;

čistite odvod četkom ili namenskim sredstvima za uklanjanje organskih naslaga;

ne ostavljajte prljavo posuđe preko noći;

održavajte kuhinjske površine suvim.

Ukoliko se mušice uporno vraćaju uprkos redovnom čišćenju, moguće je da se razmnožavaju na nekom drugom mestu u domu ili da je potrebno detaljnije očistiti odvodne cevi.