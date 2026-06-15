Društvene mreže poslednjih godina preplavljene su savetima za čišćenje doma, ali samo mali broj njih zaista privuče pažnju miliona ljudi. Upravo to pošlo je za rukom jednoj Australijanki čiji su neobični trikovi za održavanje doma postali pravi hit na internetu.

Njeni saveti uključuju proizvode koje većina ljudi već ima kod kuće, a pratioci tvrde da su jednostavni, jeftini i iznenađujuće efikasni.

Pena za brijanje kao saveznik u kupatilu

Jedan od najpopularnijih trikova odnosi se na čišćenje stakla tuš-kabine.

Australijska kreatorka sadržaja nanosi običnu belu penu za brijanje direktno na staklenu površinu, ostavlja je nekoliko minuta, a zatim sve prebriše suvom krpom.

Prema njenim tvrdnjama, pena pomaže u uklanjanju tragova sapuna i kamenca, dok istovremeno ostavlja zaštitni sloj koji usporava zamagljivanje stakla nakon tuširanja.

Za osvežavanje kupatila koristi i alkoholno sirće koje sipa u WC šolju, ostavlja kratko da deluje, a zatim ispira vodom.

Tablete za proteze u odvodu

Još jedan trik koji je izazvao veliko interesovanje odnosi se na čišćenje odvoda.

Umesto specijalizovanih sredstava, koristi tablete za čišćenje zubnih proteza. Tabletu ubaci direktno u odvod, sačeka da se rastvori i potom ispere vodom.

Pena koja nastaje tokom rastvaranja pomaže uklanjanju ostataka sapuna i drugih nečistoća koje se vremenom nakupljaju u cevima.

Zašto stavlja aluminijumsku foliju u mašinu za sudove?

Posebnu pažnju korisnika privukao je trik sa aluminijumskom folijom.

Potrebno je da se komad folije zgužva u kuglicu i stavi u korpu sa priborom za jelo tokom pranja.

Prema tvrdnjama kreatorke sadržaja, ovaj postupak može doprineti sjajnijem izgledu metalnog pribora i pomoći u uklanjanju tamnih naslaga koje se ponekad pojavljuju nakon duže upotrebe.

Soda bikarbona za fleke i osvežavanje tepiha

Među njenim najčešće korišćenim sredstvima nalazi se i soda bikarbona.

Koristi je za čišćenje zagorelih tiganja, osvežavanje tepiha i uklanjanje masnih fleka sa odeće.

Kod masnih mrlja postupak je jednostavan – fleka se pospe sodom bikarbonom, ostavi nekoliko minuta da upije masnoću, a zatim se odeća opere na uobičajen način.

Još jedan neobičan trik sa penom za brijanje

Pena za brijanje ne koristi se samo za kupatilo.

Australijanka tvrdi da može pomoći i kod uklanjanja tragova šminke sa garderobe. Dovoljno je naneti malu količinu pene direktno na mrlju, ostaviti nekoliko minuta, a potom isprati hladnom vodom pre pranja.

Zašto su ovakvi trikovi toliko popularni?

Stručnjaci ističu da kućni trikovi ne mogu uvek da zamene profesionalna sredstva za čišćenje, posebno kada je reč o tvrdokornim naslagama ili specifičnim površinama.

Ipak, njihova popularnost ne iznenađuje. Većina ovih metoda koristi proizvode koje ljudi već imaju kod kuće, ne zahtevaju velika ulaganja i lako se primenjuju u svakodnevnom održavanju doma.

Upravo zbog jednostavnosti i pristupačnosti, ovakvi saveti nastavljaju da osvajaju društvene mreže i privlače milione pregleda širom sveta.