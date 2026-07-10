Krećete se ulicom i sve ide po planu, a onda iznenada shvatite da na sebi imate bade mantil i kućne papuče ili još gore – ništa. Ovo je jedan od tipičnih ponavljajućih snova, a tu su naravno i dosadno padanje, bežanje od progonioca, kašnjenje ili gubljenje kontrole nad automobilom.

Psiholozi su prilično složni u tvrdnjama da se snovi ponavljaju kada postoji nerazrešen problem i predstavljaju jedan od načina da se osoba oslobodi napetosti.

Ponavljajući snovi kao signali bolesti

Ono što je još fascinantnije u vezi ovakvih snova jesu istraživanja koja ih dovode u vezu sa prikrivenim bolestima organizma. Ruski psihijatar Vasili Kasatkin ovo objašnjava činjenicom da je svaki deo tela nervima povezan sa mozgom, a oni prenose signale o nadolazećoj bolesti, koje zatim podsvest prevodi u snove.

Košmarne i ponavljajuće snove ne treba smatrati svojim neprijateljima, već ih treba prihvatiti kao verne saveznike, koji nam govore surovu istinu.

Poznato je da pre nastupanja migrene, pacijenti prijavlju snove u kojima su upucani u glavu ili ih udara munja, o čemu pišu Varnes, Finkelštajn i Gutel, dok Ronald Postuma u jednom neurološkom istraživanju pokazuje da agresivni snovi praćeni fizičkom aktivnošću, mogu ukazati na neurodegerativne bolesti kao što su Alchajmer i Parkinson i do 10 godina pre nego što se jave prvi simptomi. Snovi često ukazuju i na kancer, ali i običan grip.

Značenje snova nikad nije doslovno

Pre nego što se nakon sna o bolesti uspaničite i otrčite do prvog doma zdravlja, imajte u vidu da su snovi metaforički, pa ih ne treba tumačiti bukvalno.

Pojedini snovi zaista govore u prilog Aristotelovoj tezi da snovi mogu ukazati na fizičke bolesti mnogo pre nego što se pojave simptomi. Ovo prilično zvuči kao nešto što bismo mogli pročitati u Sanovniku, ali sve ima više smisla ako uzmemo u obzir da se adekvatnim medicinskim pregledima promene u telu mogu utvrditi mnogo pre nego što se jave prvi simptomi.

Ponavljajući san, međutim, najverovatnije ukazuje na postojanje psihološkog problema. Zato ako vas određeni san muči svojom učestalošću i sadržajem, obratite se psihoterapeutu da biste zajedno poradili na rešenju.

Kako prevazići snove koji traju decenijama?

San se može javljati u istom obliku decenijama, bez rešenja ili logičnog završetka, a onda u nekom momentu, uz pomoć psihologa ili čak samostalno, osoba razreši konflikt na koji je san ukazivao,nakon čega se menja scenario ili se san jednostavno prestane javljati.

Košmarne i ponavljajuće snove iz tog razloga ne treba smatrati svojim neprijateljima i gurati ih pod tepih, već ih treba prihvatiti kao verne saveznike, koji nam govore surovu istinu.

Ključna uloga ovakvih snova, koliko god neprijatni bili, je da nas ojačaju, pomognu nam da savladamo ono što nas plaši, suočavajući nas sa strahovima iznova i iznova.