Tepisi svakodnevno trpe veliko opterećenje – na njima se zadržavaju prašina, sitne nečistoće, neprijatni mirisi i različite fleke, zbog čega vremenom gube mekoću i izgled koji su imali kada su bili novi. Iako većina domaćinstava redovno usisava tepihe, to često nije dovoljno da se uklone mirisi i osveže vlakna, pa mnogi posežu za skupim hemijskim preparatima ili profesionalnim pranjem.

Međutim, među ljubiteljima prirodnih metoda čišćenja već godinama kruži jednostavan trik koji koristi sastojak iz gotovo svake kuhinje – lovorov list. Prema iskustvima koja se dele na društvenim mrežama i u domaćinstvima, od njega se može napraviti rastvor koji pomaže da tepih bude svežijeg mirisa, prijatniji na dodir i vizuelno uredniji.

Tajna je u lovorovom listu

Lovorov list poznat je kao nezaobilazan začin u kuhinji, ali mnogi veruju da njegova prirodna eterična ulja mogu pomoći i pri osvežavanju tepiha. Ova metoda ne zamenjuje dubinsko pranje, ali može biti praktično rešenje između dva profesionalna čišćenja.

Jedna od korisnica ovog trika, Ekaterina Adamova, ispričala je da je ranije dva puta godišnje nosila tepihe na profesionalno pranje, sve dok joj svekrva nije pokazala jednostavniji način održavanja kod kuće.

Kako se priprema prirodni rastvor

Za pripremu će vam biti potrebno:

1 litar vode

7 do 10 suvih lovorovih listova

Vodu stavite da provri, dodajte lovorov list i kuvajte oko pet minuta na laganoj vatri. Nakon toga poklopite posudu i ostavite da odstoji još 10 do 15 minuta. Kada se rastvor ohladi, procedite ga i sipajte u bočicu sa raspršivačem.

Kako pravilno koristiti ovaj trik

Pre nego što nanesete rastvor, tepih dobro usisajte sa obe strane kako biste uklonili prašinu i sitne nečistoće. Ukoliko postoje vidljive fleke, preporučuje se da ih prethodno očistite blagim sapunom i mlakom vodom, a zatim sačekate da se površina potpuno osuši.

Rastvor od lovorovog lista potom ravnomerno naprskajte po tepihu. Važno je da vlakna budu samo blago ovlažena, a ne natopljena. Ostavite da deluje između 20 i 30 minuta, pa tepih ponovo detaljno usisajte.

Na ovaj način tepih može dobiti svežiji miris, a vlakna mogu delovati mekše i urednije. Postupak se po potrebi može ponavljati na svakih nekoliko nedelja.

Dodatni savet za još prijatniji miris

U pripremljeni rastvor možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja čajevca ili eukaliptusa kako biste pojačali osećaj svežine u prostoriji. Ipak, pre nego što rastvor upotrebite na celoj površini, preporučljivo je da ga isprobate na manjem, manje vidljivom delu tepiha kako biste bili sigurni da neće uticati na boju ili strukturu vlakana.

Iako prirodni trikovi mogu biti korisni za redovno osvežavanje, oni ne mogu u potpunosti zameniti profesionalno dubinsko pranje kada je tepih izrazito zaprljan ili ima tvrdokorne fleke.