Voze se muž i žena i nakon sat vremena ćutanja, muž skrene u pogrešnu ulicu. Žena odmah prigovori:



- Pa jesi li ti normalan, opet si promašio skretanje?!



Muž smireno odgovori:



- Nisam promašio, draga. Ja samo testiram GPS da vidim ima li i on živaca kao ja...





