Voze se muž i žena i nakon sat vremena ćutanja, muž skrene u pogrešnu ulicu. Žena odmah prigovori:
- Pa jesi li ti normalan, opet si promašio skretanje?!
Muž smireno odgovori:
- Nisam promašio, draga. Ja samo testiram GPS da vidim ima li i on živaca kao ja...
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Vic dana: Voze se muž i žena i nakon sat vremena ćutanja, muž skrene u pogrešnu ulicu...
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Voze se muž i žena i nakon sat vremena ćutanja, muž skrene u pogrešnu ulicu. Žena odmah prigovori:
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