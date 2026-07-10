Ćelavost je često predstavljena kao nešto zbog čega muškarci gube samopouzdanje, ali jedno istraživanje pokazuje potpuno drugačiju sliku. Prema rezultatima ankete sprovedene među 2.000 žena, upravo se ćelava glava našla među najpoželjnijim muškim fizičkim karakteristikama.

Istraživanje, koje je naručila platforma Illicit Encounters, pokazalo je da je ćelavost zauzela drugo mesto na listi najprivlačnijih osobina, ispred tamne, kovrdžave i plave kose.

Zašto su ćelavi muškarci privlačni?

Autori istraživanja smatraju da mnoge žene ćelavost povezuju sa zrelošću, inteligencijom, iskrenošću i obrazovanjem.

Pored toga, ćelava glava često ostavlja utisak muškarca koji prihvata svoj izgled, zrači samopouzdanjem i nema potrebu da bilo kome nešto dokazuje.

Upravo je samopouzdanje jedna od osobina koju žene često navode kao veoma privlačnu, pa nije iznenađenje što se ćelavost našla tako visoko na listi.

Šta je ipak zauzelo prvo mesto?

Iako je ostvarila visok plasman, ćelavost nije bila na vrhu liste.

Prvo mesto pripalo je mišićavoj građi, koja je prema rezultatima istraživanja ocenjena kao najpoželjnija fizička karakteristika kod muškaraca.

Kada se pomenu poznati muškarci koji godinama važe za seks-simbole, nije teško razumeti zašto se ćelavost našla pri vrhu. Među njima su Dvejn Džonson, Džejson Stejtam, Brus Vilis, Teri Krjus i Čening Tejtum.

Koje osobine žene još smatraju privlačnim?

Pored mišićave građe i ćelave glave, među najpoželjnijim fizičkim karakteristikama našle su se:

plave oči,

brada,

tamna kosa,

kovrdžava kosa,

izražene jagodice.

Na začelju liste našli su se plava kosa, zelene oči, dlake na grudima, tetovaže i pirsing, koje su ispitanice ređe izdvajale kao posebno privlačne fizičke osobine.