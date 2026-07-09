Snimke je objavila popularna Instagram stranica "Podgorički vremeplov", nakon što su im ih poslali čitaoci koji su želeli da saznaju o kojoj vrsti je reč i da li predstavlja opasnost za kupače.

Prema informacijama objavljenim uz fotografije, najverovatnije je reč o buretastoj meduzi (Rhizostoma pulmo), jednoj od najvećih i najpoznatijih vrsta koje se mogu videti u Jadranskom moru. Iako svojim izgledom i veličinom može da zaplaši prolaznike, stručnjaci ističu da ona u najvećem broju slučajeva nije opasna po život.

Međutim, to ne znači da je bezazlena. Kontakt sa njom može izazvati pečenje, bol, crvenilo kože, svrab i druge neprijatne reakcije. Kod osoba koje su osetljive ili sklone alergijama simptomi mogu biti znatno izraženiji, pa se u takvim situacijama savetuje da se što pre potraži medicinska pomoć.

Posebno upozorenje odnosi se na ponašanje na plaži. Mnogi misle da morsko stvorenje koje je izbačeno na obalu više ne predstavlja nikakvu opasnost, ali to nije tačno. Njegove žarne ćelije mogu ostati aktivne i nakon uginuća, pa dodirivanje može izazvati iste neprijatne posledice kao i kontakt sa živom jedinkom u moru.

Zbog toga stručnjaci savetuju kupačima da ne pokušavaju da ga pomeraju, fotografišu iz neposredne blizine ili dodiruju rukama. Ukoliko ga primete u plićaku ili na obali, najbolje je da ga zaobiđu i upozore druge kupače, naročito roditelje sa malom decom.

Pojava buretaste meduze u Jadranu nije retkost, naročito tokom toplijih meseci, kada morske struje mogu da ih približe obali. Ipak, primerci velikih dimenzija uvek privuku pažnju turista i meštana, pa fotografije ovakvih prizora često postanu viralne na društvenim mrežama.

Ukoliko tokom letovanja primetite ovakvo morsko stvorenje, nema razloga za paniku, ali postoji razlog za oprez. Dovoljno je da izbegnete svaki kontakt i nastavite kupanje na bezbednoj udaljenosti, jer će tako rizik od neprijatnih posledica biti sveden na minimum.