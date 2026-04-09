Jedan Britanac je odlučio da na svom primeru pokaže surovu realnost igara na sreću – i to na neobičan način. TikToker poznat kao jax4154 potrošio je 600 funti (oko 688 evra) na srećke Nacionalne lutrije kako bi proverio kolike su zapravo šanse za dobitak. Rezultati su, kako kaže, bili iznenađujući i daleko od glamuroznih priča o milionima.

U videu je objasnio da je kupio ukupno 120 srećki iz serije Millionaire Maker, što je ukupno 700 listića koje je do tada isprobao. Najveći pojedinačni dobitak koji je ostvario bio je 50 funti (oko 57 evra), dok je ukupno od uloženih 600 funti uspeo da povrati tek 385 funti (oko 440 evra).

„Spremam se da ogrebem 120 srećki. Zašto to radim? Da vi ne biste morali“, rekao je, želeći da pokaže koliko novca ljudi potencijalno mogu da izgube igrajući igre na sreću. Njegova poruka je jasna: srećke nisu siguran način za zaradu, a rizik od gubitka je znatan.

Komentari ispod njegovog videa bili su očekivani – jedni su ga hvalili za eksperiment, dok su drugi podsetili na realne šanse: većina dobitaka tek vraća uloženi novac. Službena pravila Nacionalne lutrije pokazuju da su izgledi za dobitak manjih nagrada na nekim srećkama oko jedan prema tri, ali veći dobitci su znatno ređi.

Zbog odgovornog igranja, Lutrija ograničava kupovinu na najviše 10 srećki po transakciji i pruža alate i savete za igrače kojima igre postaju problem.

Ovaj eksperiment jasno pokazuje – srećke mogu izgledati primamljivo, ali u stvarnosti je šansa za ozbiljan dobitak mala, a rizik od gubitka znatan.