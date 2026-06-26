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Išarani zidovi jedna su od najčešćih posledica dečje kreativnosti, a tragovi trajnog flomastera često deluju kao problem koji je gotovo nemoguće rešiti.

Ipak, mnogi roditelji tvrde da postoji jednostavan trik koji ne zahteva skupa sredstva za čišćenje. Potreban vam je samo jedan proizvod koji gotovo svi imaju u kupatilu – običan lak za kosu.

Kako lak za kosu pomaže kod tragova flomastera?

Na društvenim mrežama brojni korisnici dele iskustva da lak za kosu može pomoći u uklanjanju tragova mastila i flomastera sa određenih površina.

Postupak je jednostavan:

poprskajte malu količinu laka direktno na fleku;

sačekajte nekoliko sekundi;

nežno obrišite mesto čistom krpom.

Po potrebi postupak možete ponoviti.

Obavezno prvo testirajte na neupadljivom mestu

Pre nego što isprobate ovaj trik na celom zidu, stručnjaci savetuju oprez.

Različite vrste boja, premaza i tapeta mogu različito reagovati na sastojke iz laka za kosu, pa postoji mogućnost da se površina ošteti ili promeni boju.

Zato je najbolje da proizvod prvo nanesete na mali, manje vidljiv deo zida.

Kako pravilno očistiti zid?

Da biste smanjili rizik od oštećenja, pratite nekoliko jednostavnih koraka:

Naprskajte malu količinu laka na trag flomastera. Sačekajte nekoliko sekundi. Obrišite mekom suvom ili blago vlažnom krpom. Po potrebi ponovite postupak.

Važno je da ne trljate previše snažno, jer možete skinuti sloj boje sa zida.

Može pomoći i kod mrlja na odeći

Osim na zidovima, lak za kosu se često koristi i kao pomoć pri uklanjanju tragova mastila ili flomastera sa garderobe.

Dovoljno je da malu količinu naprskate na fleku, ostavite nekoliko minuta, a zatim operete odeću prema uputstvu sa etikete.

Kod osetljivih materijala obavezno prvo isprobajte proizvod na skrivenom delu tkanine kako biste proverili da li može izazvati oštećenje ili promenu boje.