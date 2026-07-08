U zemlji poznatoj po čestim kišama, visokoj vlažnosti vazduha i promenljivom vremenu, mnoga domaćinstva koriste jednostavan trik koji pomaže da podovi ostanu suvi i sačuvani od oštećenja.

Na prvi pogled deluje neobično, ali dovoljno je da nekoliko presavijenih listova novina stavite ispod otirača na ulazu u dom. Upravo taj jednostavan potez može napraviti veliku razliku, posebno tokom kišnih dana ili u periodima povećane vlažnosti.

Zašto Finci stavljaju novine ispod otirača?

Svaki put kada uđemo u kuću sa mokrom obućom, zajedno sa vodom unosimo i blato, sitnu prašinu i druge nečistoće. Otirač uspešno zadržava veći deo prljavštine, ali vlaga često prolazi kroz njegovu tkaninu i ostaje zarobljena između otirača i poda.

Upravo tada nastaje problem koji mnogi primete tek kada bude kasno. Dugotrajna izloženost vlazi može dovesti do pojave fleka, neprijatnih mirisa, podizanja laminata ili deformacije parketa, naročito ako voda danima ostaje ispod otirača.

Stare novine u ovom slučaju imaju ulogu dodatnog upijajućeg sloja. One upijaju višak vlage pre nego što dospe do poda, čime pomažu da podna obloga ostane suva i zaštićena.

Menjaju ih redovno, a razlog je veoma praktičan

Da bi trik bio efikasan, novine nije dovoljno samo postaviti ispod otirača. Potrebno ih je povremeno menjati.

Ukoliko je vreme suvo, dovoljno je da ih zamenite jednom u sedam do četrnaest dana. Međutim, tokom kišnih perioda ili kada je vlažnost vazduha povećana, preporučuje se zamena na svaka tri do četiri dana kako bi nastavile da upijaju vlagu.

Novine mogu da otkriju i nešto važno o vašem domu

Ovaj jednostavan trik ima još jednu zanimljivu prednost. Papir može da posluži kao pokazatelj količine vlage u prostoru.

Ako primetite da su novine potpuno natopljene ili su počele da se raspadaju, moguće je da je vlažnost u hodniku ili stanu veća nego što bi trebalo. U tom slučaju preporučuje se češće provetravanje prostorija ili dodatna kontrola izvora vlage.

S druge strane, ako su novine samo blago vlažne, to znači da uspešno obavljaju svoju funkciju i štite pod od nakupljanja vode.

Ne morate koristiti samo novine

Iako su stare novine najčešći izbor jer su lako dostupne i dobro upijaju vlagu, mogu poslužiti i drugi materijali.

Mnogi koriste deblji papir za pakovanje, koji može da zadrži veću količinu vode, dok pojedini biraju kraft papir jer je izdržljiviji i duže traje. Tokom kišnih dana mogu pomoći i stari časopisi presavijeni u nekoliko slojeva, a ako ništa od toga nemate pri ruci, poslužiće čak i nekoliko slojeva papirnih ubrusa.

Trik koji traje svega nekoliko sekundi

Postupak je veoma jednostavan. Dovoljno je da stare novine presavijete nekoliko puta i stavite ih ispod otirača na ulazu u dom. Nakon nedelju ili dve izvadite ih i zamenite novim.

Mnogi koji su isprobali ovaj trik kažu da su ostali iznenađeni količinom vlage koju je papir upio, dok je pod ispod otirača ostao potpuno suv. Upravo zato ova jednostavna navika godinama je deo svakodnevice u mnogim finskim domaćinstvima i sve češće se preporučuje svima koji žele da zaštite podove bez skupih sredstava ili dodatne opreme.