Dovoljna je samo jedna kap vina, soka ili hrane da na tkanini ostane upadljiva fleka koju nije lako ukloniti običnim pranjem.

Mnogi odmah posežu za skupim sredstvima za izbeljivanje ili jakim hemikalijama, ali stručnjaci ističu da jednostavno rešenje često već imate u kuhinji. Reč je o običnoj kuhinjskoj soli, koja može pomoći u uklanjanju pojedinih tvrdokornih mrlja, naročito kada se reaguje na vreme.

Kako koristiti so za uklanjanje fleka?

Prema savetima stručnjaka, zaprljani komad bele odeće treba potopiti u hladnu vodu u koju je dodata kuhinjska so. Odeću je preporučljivo ostaviti da odstoji oko četiri sata kako bi so delovala na fleku.

Nakon toga garderobu treba oprati deterdžentom na uobičajen način, prateći uputstva sa etikete proizvođača.

Ova metoda posebno se preporučuje kod svežih fleka od crvenog vina, jer so može pomoći da upije deo tečnosti i olakša kasnije pranje.

Greške koje mogu trajno uništiti odeću

Stručnjaci upozoravaju da pojedine navike mogu dodatno otežati uklanjanje fleka.

Na primer, žute fleke ne bi trebalo tretirati hlornim izbeljivačem jer ih on može učiniti još uočljivijim. Takođe, nije preporučljivo trljati fleku tamnom krpom, pošto boja može preći na belu tkaninu.

Kod masnih mrlja savetuje se da se višak ulja prvo ukloni papirnim ubrusom ili maramicom, umesto da se odmah ispira vodom, jer voda može dodatno otežati uklanjanje masnoće.

Ne koristite toplotu dok fleka ne nestane

Jedna od najčešćih grešaka jeste sušenje odeće u mašini ili peglanje pre nego što se proveri da li je fleka potpuno uklonjena.

Visoka temperatura može trajno učvrstiti mrlju u vlaknima tkanine, zbog čega će njeno kasnije uklanjanje biti znatno teže ili čak nemoguće.

Oprez sa hemikalijama

Stručnjaci posebno upozoravaju da se nikada ne mešaju amonijak i hlorni izbeljivač, jer njihova kombinacija može stvoriti opasna i toksična isparenja.

Takođe, ako niste sigurni od čega je nastala fleka, izbegavajte vruću vodu, jer određene proteinske mrlje mogu postati još otpornije na pranje.

Pravovremena reakcija, odgovarajuća sredstva i malo strpljenja često su dovoljni da bela odeća ponovo izgleda čisto, bez potrebe za agresivnim hemikalijama.