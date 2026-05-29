Planirao sam samo da osvežim zidove pred leto. Ništa spektakularno - stan od 60 kvadrata, bez većih oštećenja, bez rušenja i renoviranja. Mislio sam da će me krečenje koštati nekoliko stotina evra, kao nekada. Međutim, kada sam pozvao molera i čuo cenu, ostao sam bez teksta.

„Za taj stan računajte između 700 i 800 evra, a ako bude potrebno dodatno sređivanje zidova, može da pređe i 1.000 evra“, rekao mi je majstor.

Prvo sam pomislio da se šali.

Međutim, kada sam pozvao još nekoliko molera, shvatio sam da je to danas realnost. Cene krečenja poslednjih godina drastično su porasle, a majstori kažu da iza svega stoje poskupljenja materijala, nedostatak radne snage i velika potražnja.

Prema aktuelnim cenovnicima, osnovno krečenje u belo uglavnom se naplaćuje od 2 do 3,5 evra po kvadratnom metru, ali se računica ne završava tu. Na cenu utiču priprema zidova, zaštita nameštaja, gletovanje, saniranje pukotina i izbor boja. Kada se sve sabere, račun za prosečan stan lako može da dostigne nekoliko stotina evra.

Majstori objašnjavaju da ljudi često računaju samo površinu stana, a ne ukupnu površinu zidova i plafona koja se kreči. Zato stan od 60 kvadrata u praksi podrazumeva mnogo veću površinu za rad nego što vlasnici očekuju.

Zbog toga se mnogi odlučuju da sami uzmu valjak i četku u ruke. Ipak, oni koji su pokušali kažu da posao nije ni približno jednostavan kao što izgleda na prvi pogled.

Jedno je sigurno – krečenje stana više nije sitan kućni trošak. Za mnoge porodice ono je postalo ozbiljna investicija koju moraju da planiraju mesecima unapred.