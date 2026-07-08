Prava drama odigrala se u noći između ponedeljka i utorka u akvatorijumu kod Makarske, kada su dve osobe i pas završili zarobljeni na SUP dasci usred snažne bure. Vetar ih je odneo daleko od obale, a zbog izuzetno loših vremenskih uslova nisu mogli sami da se vrate na kopno.

Poziv za pomoć upućen je oko 23.15 časova, kada je Nacionalni centar za usklađivanje traganja i spasavanja na moru (MRCC Rijeka) obavestio nadležne da se ispred Baškog Polja nalaze dve osobe koje su u ozbiljnoj opasnosti.

Odmah je pokrenuta spasilačka akcija, a pripadnici ispostave Lučke kapetanije Makarska isplovili su svega petnaestak minuta nakon dojave, svesni da će svaki minut biti dragocen.

Talasi od dva metra i gotovo potpuni mrak

Potraga nije bila nimalo jednostavna. Spasiocima su posao otežavali orkanski udari bure, talasi visoki gotovo dva metra i izuzetno slaba vidljivost. Zbog morske prašine pogled se prostirao na svega nekoliko desetina metara, pa je pronalazak unesrećenih predstavljao veliki izazov.

Posle oko pola sata intenzivne potrage, spasilačke ekipe konačno su uočile SUP dasku na kojoj su se nalazile dve osobe i njihov pas. Pronađeni su na oko jednog kilometra od svetionika Laščatna na ostrvu Braču, znatno dalje nego što su u početku pretpostavljali.

Svi su izvučeni na bezbedno

Nakon pronalaska usledilo je izvlačenje iz nemirnog mora, a cela akcija završena je uspešno. Dvoje ljudi i njihov četvoronožni ljubimac bezbedno su prevezeni do makarske rive, gde ih je oko 00.30 časova preuzela ekipa Hitne pomoći.

Srećom, akcija je završena bez težih posledica, ali je još jednom pokazala koliko se vremenske prilike na Jadranu mogu promeniti za veoma kratko vreme.

"Bura nije šala"

Nakon uspešno okončanog spasavanja, učesnici akcije uputili su apel građanima i turistima da ozbiljno shvate sva upozorenja na buru i nepovoljne vremenske uslove.

"Molimo objasnite svojim gostima da bura nije šala", poručili su spasioci, naglašavajući da izlazak na more tokom jakog vetra može za samo nekoliko minuta prerasti u borbu za život.

U akciji spasavanja učestvovali su Toni Mladinov, Marino Popović, Nazario Kostanić i njihove kolege iz Lučke kapetanije Makarska, dok je koordinaciju sa obale vodio Zvonko Klarić.

Ovaj događaj još jednom podseća koliko je važno pratiti vremensku prognozu i upozorenja nadležnih službi pre svakog izlaska na more, naročito kada je reč o aktivnostima poput vožnje SUP daske, koja pri jakom vetru vrlo lako može postati izuzetno opasna.