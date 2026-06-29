Kada temperature tokom leta pređu 35 stepeni, klima uređaj postaje neizostavan deo svakodnevice. Međutim, mnogi u želji da što pre rashlade prostor prave greške koje imaju potpuno suprotan efekat – klima radi više, troši više električne energije, a računi rastu.

Stručnjaci upozoravaju da nekoliko uobičajenih navika može značajno da smanji efikasnost klima uređaja i skrati njegov radni vek. Evo koje greške treba izbegavati.

1. Spuštate temperaturu na minimum? To neće brže rashladiti prostor

Jedna od najčešćih zabluda jeste da će klima brže ohladiti prostoriju ako temperaturu podesite na 16 ili 18 stepeni.

U stvarnosti, klima uređaj hladi prostor istom brzinom bez obzira na podešenu temperaturu. Kada termostat postavite na minimum, uređaj samo radi duže kako bi dostigao zadatu temperaturu, što znači veću potrošnju električne energije.

Za prijatan osećaj tokom leta preporučuje se podešavanje temperature na oko 26°C, uz korišćenje plafonskog ili stonog ventilatora koji poboljšava cirkulaciju vazduha i stvara osećaj dodatne svežine.

Na taj način klima će raditi efikasnije, a računi za struju biće manji.

2. Ne čistite filtere dovoljno često

Prljavi filteri jedan su od najčešćih razloga zbog kojih klima uređaj troši više energije.

Kada su filteri puni prašine, protok vazduha je otežan, pa uređaj mora da radi pod većim opterećenjem kako bi rashladio prostor. Osim povećane potrošnje, to može dovesti i do bržeg habanja pojedinih delova sistema.

Tokom letnjih meseci filtere bi trebalo proveravati najmanje jednom mesečno, a u periodima kada klima radi gotovo neprekidno i češće.

Redovno čišćenje ili zamena filtera produžava vek uređaja i doprinosi nižim računima za električnu energiju.

3. Zatvarate vrata i ventilacione otvore

Mnogi veruju da će zatvaranjem prostorija koje ne koriste uštedeti energiju, ali kod centralnih sistema klimatizacije to može imati suprotan efekat.

Sistem je projektovan tako da vazduh ravnomerno cirkuliše kroz ceo objekat. Kada se zatvore vrata ili blokiraju ventilacioni otvori, dolazi do poremećaja pritiska, zbog čega klima mora da radi intenzivnije.

To može povećati potrošnju električne energije, ali i opteretiti ceo sistem.

Ako želite veću kontrolu nad temperaturom u različitim prostorijama, bolje rešenje je programabilni ili pametni termostat koji automatski prilagođava rad klima uređaja prema vašim navikama.

Kako smanjiti potrošnju klime?

Za efikasniji rad klima uređaja dovoljno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

održavajte temperaturu oko 26 stepeni;

redovno čistite ili menjajte filtere;

ne zatvarajte ventilacione otvore;

koristite ventilatore za bolju cirkulaciju vazduha;

redovno servisirajte klima uređaj.

Male promene u načinu korišćenja mogu doneti primetnu uštedu na računima za struju, a istovremeno produžiti vek trajanja klima uređaja i obezbediti prijatniju temperaturu tokom najtoplijih letnjih dana.