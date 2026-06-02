Medz Džun je šetala plažom kada joj je noga „propala pravo kroz“ meki pesak na plaži u Glenelg Nortu.

Dvadesetogodišnjakinja je rekla da je pokušala da se izvuče, ali je morala da pozove hitne službe.

Propala je u živi pesak

Njena opuštena večernja šetnja pretvorila se u borbu za život nakon što joj se noga zaglavila u živom pesku na prigradskoj plaži u Adelejdu u Australiji.

- U početku sam mislila da je urnebesno - rekla je

- Osećala sam se kao da mi je noga vakuumski zatvorena u kesu. Tek kada sam shvatila koliko sam zaglavljena i da to nije nešto što mogu sama da uradim da bih izašla i da mi je bila potrebna pomoć, počela je panika... Bila sam veoma uplašena.

Tonula je sve dublje

- Bacila je ključeve i telefon svojoj prijateljici koja je bila na stenama i pokušavala da ostane mirna dok je voda počela da se skuplja oko nje, a sunce je nastavilo da zalazi.

Voda joj je dosezala do struka, a Džun je provela 10 do 15 minuta pokušavajući da se izvuče pre nego što je pozvala hitne službe dok je plima nastavljala da nadolazi.

- Prvobitno su mislili da govorim o tome kako mi je automobil zaglavljen u pesku, pa sam morala da im objasnim da sam ja zaglavljena u pesku.

Na kraju su četiri policajca i pet vatrogasaca stigla na lice mesta da je izvuku iz peska , i to po mrklom mraku.

- Mislim da sam bila u pesku oko sat vremena - rekla je Džun.

Džun je dodala da je imala napade panike i histerije, kao i da je htela da podeli svoju priču kako bi upozorila druge.

Na sreću, imala je telefon

- Pomislila sam - kako bi se izvukla starija osoba ili malo dete u mojoj situaciji ili da nemaju telefon da pozovu pomoć - rekla je Džun.

- Na sreću, imala sam prijatelja pored sebe i telefon, pa sam uspela da se izvučem iz situacije - navela je još devojka.

Grad Holdfast Bej je nakon incidenta, koji se srećom dobro završio, postavio znak upozorenja na „živi pesak“ na plaži Glenelg, piše abc.net.