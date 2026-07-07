Mnogi misle da je jul prekasno za sadnju povrća, ali to nije tačno. Ako imate terasu, balkon ili malo dvorište, još uvek možete da uzgajate brojne kulture koje brzo sazrevaju i uspevaju u saksijama ili drugim posudama.

Uz pravilan izbor biljaka, kvalitetan supstrat i redovno zalivanje, prvi plodovi mogu da stignu već za nekoliko nedelja, odnosno pre prvih jesenjih hladnoća.

Šta je važno za uzgoj u saksijama?

Povrće koje se gaji u posudama zahteva nešto više pažnje nego ono u bašti.

Za dobar rod potrebno je:

koristiti dovoljno velike saksije sa otvorima za drenažu,

izabrati kvalitetan supstrat za uzgoj u posudama,

redovno zalivati jer se zemlja leti brže isušuje,

obezbediti dovoljno sunčeve svetlosti, ali po potrebi zaštititi biljke od najjačeg popodnevnog sunca.

Evo koje vrste povrća možete uspešno posaditi i tokom jula.

1. Rotkvice – berba za samo 25 do 35 dana

Rotkvice su među najbrže rastućim povrtarskim kulturama.

Do prve berbe potrebno je svega 25 do 35 dana, pa su odličan izbor za kasnu letnju setvu. Dobro uspevaju u dubljim saksijama i traže redovno zalivanje kako koren ne bi postao tvrd i ljut.

2. Mahune – rod za oko dva meseca

Niske sorte mahuna posebno su pogodne za uzgoj u saksijama jer rastu u kompaktnim žbunovima.

Potrebno im je mnogo sunca i dobro drenirano zemljište, a prve mahune stižu za 60 do 70 dana.

3. Spanać – idealan za kraj leta

Iako više voli svežije vreme, spanać se može sejati i u julu ako je zaštićen od najjačeg sunca.

Uz redovno zalivanje i rastresitu zemlju, prve listove možete brati već nakon 40 do 50 dana.

4. Zelena salata – listovi tokom cele sezone

Umesto da čekate da glavica potpuno sazri, salatu možete brati postepeno, list po list.

Na taj način biljka nastavlja da raste, a berba traje znatno duže. Najbolje uspeva u polusenci tokom najtoplijeg dela leta.

5. Brokoli – uz pravi izbor sorte

Za uzgoj u saksijama najbolje su kompaktne sorte brokolija koje ne zauzimaju mnogo prostora.

U zavisnosti od sorte, do berbe je potrebno između 55 i 90 dana, a biljci odgovara zemljište bogato hranljivim materijama.

6. Paprike – moguće su i letnje sadnje

Ako odaberete sorte kraće vegetacije, paprike se mogu saditi i tokom jula.

Mini babure i pojedine sorte čili paprike sazrevaju za 50 do 70 dana, pod uslovom da imaju dovoljno toplote, sunca i redovno zalivanje.

Jul nije kasno za baštovanstvo

Iako mnogi smatraju da je sezona sadnje završena, jul može biti odličan period za uzgoj brzorastućeg povrća. Uz pravilan izbor kultura i malo nege, balkon ili terasa mogu do jeseni dati sasvim solidan rod.

Ključ uspeha je u redovnom zalivanju, kvalitetnom supstratu i izboru sorti koje imaju kraću vegetaciju, pa ćete i kasnije tokom leta moći da uživate u svežem domaćem povrću.