Italijani, majstori sladoleda, zauzeli su sva mesta od drugog do desetog, sa različitim sladoledima.

Sladoled od gustog kajmaka

Po glasovima sajta Taste Atlas, najbolji sladoled u Evropi jede se u – Kornvolu. Poslastica iz Engleske je zautela pvo mesto, a gastro stručnjaci ovog sajta objasnili su da je sladoled od kajmaka tradicionalni specijalitet koji potiče iz Kornvola, iako se danas prodaje u supermarketima širom Ujedinjenog Kraljevstva.

Priprema se od punomasnog mleka iz Kornvola, jaja i čuvenog clotted cream kajmaka. Upravo ovaj gusti kajmak daje sladoledu prepoznatljiv ukus i baršunastu, kremastu teksturu.Često se aromatizuje vanilom, a može se pronaći u brojnim kafićima i poslastičarnicama u Engleskoj. Nije neuobičajeno da se preko kugle ovog sladoleda doda još jedna kašika gustog kajmaka.

Italijanski sladoledi od lešnika, pistaća, tartufa, čokolade....

Od drugog do desetog mesta na listi nalaze se sladoledi iz različitih delova Italije.

Na drugom mestu je Gelato al pistacchio (Sladoled od pistaća) koji se originalnoj verziji priprema se od paste od pistaća uz klasičnu bazu od mleka, pavlake, jaja i šećera.

Ponekad se dodaju i prženi, grubo seckani pistaći, ali tekstura uvek treba da ostane gusta i kremasta. Zbog visoke cene kvalitetnih pistaća mnoge poslastičarnice danas koriste jeftinije zamene, iako se najboljim smatraju pistaći iz sicilijanskog gradića Bronte.

Na trećem mestu je Gelato alla nocciola (Sladoled od lešnika) koji se pravi od aromatične paste od lešnika, koja se meša sa mlekom, pavlakom, jajima i šećerom, stvarajući bogat i kremast desert izraženog orašastog ukusa.

Najcenjeniji lešnici dolaze iz italijanske regije Pijemont, gde se uzgaja sorta koja važi za najbolju u konditorskoj industriji. Sladoled od lešnika često se kombinuje sa čokoladom kako bi nastao ukus bacio, ali se veoma često služi i samostalno.

Na 4. mestu je Đanduja - sladoled koji spaja lešnike i mlečnu čokoladu. Ovaj sladoled najviše se vezuje za Pijemont, regiju poznatu po vrhunskim lešnicima, ali je dostupan širom Italije.

Na 5. mestu je Tartufo di Pizzo. Ovaj čuveni italijanski ledeni desert potiče iz gradića Pizzo u Kalabriji. Veruje se da ga je 1952. godine osmislio majstor sladoleda Đuzepe De Marija u poslastičarnici Gelateria Dante.

Pravio ga je tako što je rukama oblikovao kuglu od čokoladnog i sladoleda od lešnika oko rastopljenog punjenja od tamne čokolade, a zatim je uvaljao u gorki kakao. Danas je zaštićeni tradicionalni proizvod regije i inspiracija brojnim modernim verzijama sa bademima, orasima ili višnjama.

Na 6. mestu je Gelato al cioccolato fondente (sladoled od tamne čokolade) koji se priprema od kvalitetne tamne čokolade uz mleko, pavlaku, jaja i šećer koji ublažavaju prirodnu gorčinu tamne čokolade,

Gelato al fior di latte je na 7. mestu. Naziv znači „cvet mleka“. Ovaj jednostavan, ali veoma cenjen ukus pravi se samo od mleka, pavlake i šećera.

Iako deluje jednostavno, smatra se jednim od najtežih sladoleda za pripremu, jer nema dodatnih aroma koje bi prikrile eventualne nedostatke. Upravo zato ga posebno cene pravi poznavaoci italijanskog sladoleda.

Na 8. mestu je Bacio, klasičan italijanski sladoled koji spaja čokoladu i lešnike. Inspiraciju je dobio od čuvene čokoladne praline Bacio Perugina, napravljene od đanduje i seckanih lešnika, sa celim lešnikom na vrhu i prelivom od tamne čokolade.

Naziv „poljubac“ simboliše savršen spoj ukusa u ovoj poslastici..

Na 9. mestu je Afogato - poslastica koja spaja sveže pripremljeni espreso i kuglu sladoleda od vanile. Naziv znači „utopljen“, jer se vreli espreso preliva preko kugle sladoleda. Popularnost ovog deserta dovela je do brojnih varijacija koje uključuju desertna vina, različite ukuse sladoleda, bademe ili mrvice italijanskog keksa biscotti. Može se piti ili jesti kašikom, a najčešće se služi nakon obilnog obroka.

Na 10. mestu se nalazi sladoled od čokolade - gelato al cioccolato.

Ovaj sladoled se pravi od čokolade i kakao praha, uz mleko, pavlaku i šećer. Ako je pravilno napravljen i mešan pri maloj brzini, odlikuju ga gusta, baršunasta tekstura i intenzivna tamnosmeđa boja. O poreklu čokoladnog gelata ne zna se mnogo, ali je poznato da je prvi recept za zamrznuti desert od čokolade objavljen još 1692. godine u Napulju, piše Taste Atlas.