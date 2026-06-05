U susret Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026, koje će se od 11. juna do 19. jula održati u Kanadi, SAD i Meksiku, stigla su posebna ilustrovana izdanja posvećena najvećim fudbalskim zvezdama današnjice!

Upravo zato Vulkan izdavaštvo objavilo je jedinstvene knjige iz serijala „Fudbalske zvezde”, koje na zabavan, ilustrativan i dinamičan način približavaju živote i karijere najpoznatijih igrača planete.

Mali čitaoci sada mogu da upoznaju neverovatni put Vinisijusa Žuniora, brazilskog fudbalskog čarobnjaka čiji su trikovi i brzina osvojili La ligu i Ligu šampiona. Tu je i priča o Kristijanu Ronaldu, dečaku sa Madeire koji je od igranja fudbala na ulici stigao do statusa jedne od najvećih sportskih ikona svih vremena. Ljubitelji engleskog fudbala mogu da otkriju kako je Hari Kejn postao najbolji strelac Premijer lige, kapiten Engleske i osvajač Zlatne kopačke Svetskog prvenstva.

Serijal donosi i priču o Lionelu Mesiju, argentinskom geniju koji je svojim driblinzima, asistencijama i golovima osvojio gotovo sve što se u fudbalu može osvojiti, uključujući i titulu svetskog prvaka. Tu je i Mohamed Salah, egipatska zvezda čija su brzina, upornost i spektakularni golovi učinili da postane jedan od najvoljenijih fudbalera današnjice. Najmlađi čitaoci mogu da upoznaju i Erlinga Holanda, moćnog norveškog napadača poznatog po neverovatnoj snazi i golgeterskom instinktu, kao i Zlatana Ibrahimovića, legendarnog švedskog fudbalera čija su harizma, samopouzdanje i spektakularni potezi obeležili više od dve decenije svetskog fudbala.

Ove jedinstvene knjige više su od klasične biografije. One na jednom mestu donose zanimljive činjenice, statistike, priče, ilustracije i detalje iz karijera fudbalera koje će obožavati svi mali sportski fanatici. Namenjene svoj deci koja vole fudbal, ali i svima onima koji žele da kroz zabavu i čitanje upoznaju svoje sportske heroje.

Knjige „Fudbalske zvezde”, dostupne su u knjižarama Vulkan širom Srbije, kao i online putem sajta vulkani.rs.