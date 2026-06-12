Omiljeni recept mog bivšeg dečka namenjen je svima koji su nekada voleli, izgubili nekoga i onda još jednom pokušavali da pronađu put nazad do sebe. Onima koji znaju da se najveće životne promene često ne događaju preko noći, ali desi se da nešto veliko i važno shvatimo u nekoj naizgled svakodnevnoj situaciji. Ponekad je to za kuhinjskim stolom, između dva zalogaja i jedne rečenice koju dugo nismo imali hrabrosti da izgovorimo. I postoji razlog zašto je baš tako, ali i zašto baš na tom mestu.

Japanski roman koji leči kroz naizgled male stvari

Savremena japanska književnost poslednjih godina osvojila je čitaoce širom sveta upravo zato što se ne oslanja na velike drame i spektakularne obrte. Njena snaga nalazi se u svakodnevnim ritualima i trenucima koji nisu ni glasni, ni veliki. Vodeći likovi su ljudi koji pokušavaju da sastave svoj život nakon gubitka, razočaranja ili promene. U tom književnom pravcu nastao je i ovaj roman, koji kroz svakodnevne teme, poput: hrane, razgovora i zajedništva, istražuje one mnogo dublje: o ljubavi i usamljenosti.

Priča u kojoj svaki recept nosi jednu uspomenu

Kada Momoko ostane bez partnera za kojeg je verovala da će postati njena budućnost, sasvim neočekivano pronalazi utehu u pripremanju njegovog omiljenog jela. Iz tog iskustva nastaje neobična grupa u kojoj ljudi donose recepte povezane sa svojim bivšim ljubavima i kroz njih pričaju priče koje nisu stigli da završe. Posebnu draž knjizi daje činjenica da svako poglavlje sadrži i stvarni recept, pa roman postaje spoj fikcije, sjajnih recepata i iskrenih emocija. Inspirisana stvarnom idejom koja je postala viralni fenomen u Japanu, ova knjiga podseća da put do novog početka ponekad vodi kroz potpuno neočekivane stvari. Više o romanima koji dolaze iz ovog žanra pronađite OVDE.