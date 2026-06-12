Malo je književnih serijala koji su pre objavljivanja knjiga već imali milione slušalaca. Međutim, to je ono što se dogodilo sa projektom Dirty Diana, koji su stvorile dugogodišnje prijateljice Džen Beser i Šana Feste. Priča je prvo zaživela kao podkast sa Demi Mur u glavnoj ulozi i ubrzo postala jedan od najslušanijih naslova na Apple Podcast listama, osvojivši Ambi nagradu i nominaciju za najbolji podkast godine.

Ono što je publiku privuklo nije bila toliko puta ispričana tema emocionalnih odnosa i ljubavnih dileme, nametnula su se i ozbiljnija i dublja pitanja: identiteta, braka, ličnih želja, ali i načina na koji se menjamo tokom života. Nakon velikog uspeha podkasta, autorke su ovu priču razvile u književni serijal koji je osvojio čitaoce širom sveta, a vi ga sada u celosti možete pronaći u izdanju Vulkan izdavaštva. Zašto je Dirty Diana izazvala toliko pažnje? Iako se često opisuje kao erotska fikcija, Dirty Diana zapravo pripada mnogo širem književnom žanru. U središtu priče nalazi se žena koja pokušava da razume šta se događa kada se život koji je godinama gradila više ne poklapa sa željama i težanjama osobe, koja je ona u međuvremenu postala. Serijal se bavi savremenim brakom, emocionalnom bliskošću, ličnim identitetom i pitanjem koliko smo spremni da menjamo sebe zarad stabilnosti?

Dirty Diana: Buđenje

Prvi roman upoznaje nas sa Dajanom, ženom koja naizgled ima sve: porodicu, brak i uređen život. Ipak, osećaj da je izgubila deo sebe postaje sve snažniji. Kada pokrene anonimni podkast u kojem žene dele svoje najintimnije fantazije, suočava se sa pitanjima koja je godinama potiskivala. Buđenje je priča o povratku sopstvenom glasu, kreativnosti i željama koje ne nestaju samo zato što ih ignorišemo.

Dirty Diana: Putovanje

U drugom delu Dajana se nalazi usred velikih životnih promena. Njen brak prolazi kroz ozbiljnu krizu, dok poziv u Pariz otvara vrata prošlosti i uspomenama na muškarca koji je nekada imao posebno mesto u njenom životu. Putovanje donosi priču o novim počecima, preispitivanju odluka i pokušaju dase pronađe ravnoteža između onoga što smo nekada želeli i onoga što želimo danas.

Dirty Diana: Odgovor

Treći roman vraća Dajanu kući, nakon burnih događaja koji su promenili njen život. Zajedno sa Oliverom pokušava da obnovi odnos kroz terapiju za parove i da ponovo izgradi bliskost koju su izgubili. Međutim, sve postaje složenije kada njen projekat privuče veliku pažnju javnosti. Odgovor zaokružuje priču o ljubavi, poverenju i posledicama odluka koje menjaju ne samo pojedinca već i odnose koji su građeni godinama. Sve navedene naslove možete pronaći u Vulkan knjižarama širom zemlje, kao i na stalnom popustu OVDE.