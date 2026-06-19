Godinama su ljubitelji misterije i psiholoških trilera gotovo instinktivno posezali za skandinavskim autorima, tražeći hladnu atmosferu, mračne tajne i junake koji nose sopstvene ožiljke. Međutim, evropski triler odavno više ne pripada samo severu. Italijanska autorka Ilarija Tuti donosi drugačiju vrstu napetosti: manje ledenu, ali jednako uznemirujuću; manje oslonjenu na pejzaž, a mnogo više na unutrašnji mrak svojih likova.

U romanu Kći pepela ta napetost ne dolazi samo iz onog klasičnog pitanja ko je krivac, u ovom netipičnom trileru govori se i o mnogo intimnijem strahu: šta se događa kada inspektorka koja treba da otkrije istinu počne da gubi sećanje? Razlog zbog koja je glavna junakinja - Teresa Batalja, jedna od najposebnijih protagonista savremenog evropskog trilera: žena koja se bori sa zločinom, prošlošću i bolešću koja joj polako oduzima ono na šta se najviše oslanjala: sopstveni um.

Postoje knjige koje čitamo usput i postoje one zbog kojih zaboravimo da proverimo telefon. Kći pepela Ilarije Tuti pripada ovoj drugoj grupi.

Triler u kojem pitanje nije samo ko je ubica

Iako je na prvi pogled, ovo priča o serijskom ubici i starom slučaju koji ponovo izlazi na površinu, vrlo brzo postaje jasno da je pred nama štivo koje je mnogo više od klasičnog trilera.

U središtu romana nalazi se Teresa Batalja, inspektorka koja se približava penziji i koja se istovremeno suočava sa napredovanjem Alchajmerove bolesti. I baš tada u njen život ponovo ulazi čovek kojeg je pre gotovo trideset godina poslala iza rešetaka. Serijski ubica traži da razgovara samo sa njom. A Teresa zna da možda nema mnogo vremena da pronađe odgovore koje traži.

Ono što Ilariju Tuti izdvaja među savremenim autorima trilera jeste njena sposobnost da od kriminalističke priče napravi roman o ljudima. Njeni čitaoci ne pamte samo zločine i istrage. Pamte likove.

Zato nije slučajno što je Donato Karizi, jedan od najpoznatijih evropskih autora trilera, za Teresu Batalju napisao da nije samo protagonistkinja već „svetlost puna senki“ i lik koji je „već nezaboravan“.

Ilarija Tuti danas važi za jedno od najznačajnijih imena evropskog krimi žanra. Njeni romani objavljeni su u desetinama zemalja, a serijal o Teresi Batalji dobio je i uspešnu televizijsku adaptaciju.

Ako ovog leta tražite triler koji će vas držati budnima do kasno u noć, ali vam istovremeno ponuditi nešto više od potrage za ubicom, Kći pepela je upravo takva knjiga. Ovo je roman o sećanjima koja blede, tajnama koje odbijaju da ostanu zakopane i ljudima koji nastavljaju da se bore čak i onda kada gube ono najvažnije — delove sebe.