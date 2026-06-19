Godinama su ljubitelji misterije i psiholoških trilera gotovo instinktivno posezali za skandinavskim autorima, tražeći hladnu atmosferu, mračne tajne i junake koji nose sopstvene ožiljke. Međutim, evropski triler odavno više ne pripada samo severu. Italijanska autorka Ilarija Tuti donosi drugačiju vrstu napetosti: manje ledenu, ali jednako uznemirujuću; manje oslonjenu na pejzaž, a mnogo više na unutrašnji mrak svojih likova.

U romanu Kći pepela ta napetost ne dolazi samo iz onog klasičnog pitanja ko je krivac, u ovom netipičnom trileru govori se i o mnogo intimnijem strahu: šta se događa kada inspektorka koja treba da otkrije istinu počne da gubi sećanje? Razlog zbog koja je glavna junakinja - Teresa Batalja, jedna od najposebnijih protagonista savremenog evropskog trilera: žena koja se bori sa zločinom, prošlošću i bolešću koja joj polako oduzima ono na šta se najviše oslanjala: sopstveni um.

Postoje knjige koje čitamo usput i postoje one zbog kojih zaboravimo da proverimo telefon. Kći pepela Ilarije Tuti pripada ovoj drugoj grupi.

knjiga

Triler u kojem pitanje nije samo ko je ubica

 

Iako je na prvi pogled, ovo priča o serijskom ubici i starom slučaju koji ponovo izlazi na površinu, vrlo brzo postaje jasno da je pred nama štivo koje je mnogo više od klasičnog trilera.

 

U središtu romana nalazi se Teresa Batalja, inspektorka koja se približava penziji i koja se istovremeno suočava sa napredovanjem Alchajmerove bolesti. I baš tada u njen život ponovo ulazi čovek kojeg je pre gotovo trideset godina poslala iza rešetaka. Serijski ubica traži da razgovara samo sa njom. A Teresa zna da možda nema mnogo vremena da pronađe odgovore koje traži.

knjiga

Ono što Ilariju Tuti izdvaja među savremenim autorima trilera jeste njena sposobnost da od kriminalističke priče napravi roman o ljudima. Njeni čitaoci ne pamte samo zločine i istrage. Pamte likove.

 

Zato nije slučajno što je Donato Karizi, jedan od najpoznatijih evropskih autora trilera, za Teresu Batalju napisao da nije samo protagonistkinja već „svetlost puna senki“ i lik koji je „već nezaboravan“.

knjiga

Ilarija Tuti danas važi za jedno od najznačajnijih imena evropskog krimi žanra. Njeni romani objavljeni su u desetinama zemalja, a serijal o Teresi Batalji dobio je i uspešnu televizijsku adaptaciju.

 

Ako ovog leta tražite triler koji će vas držati budnima do kasno u noć, ali vam istovremeno ponuditi nešto više od potrage za ubicom, Kći pepela je upravo takva knjiga. Ovo je roman o sećanjima koja blede, tajnama koje odbijaju da ostanu zakopane i ljudima koji nastavljaju da se bore čak i onda kada gube ono najvažnije — delove sebe.