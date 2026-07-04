Prašina je jedan od najčešćih problema u održavanju doma. Čak i nakon temeljnog čišćenja, sitne čestice se brzo ponovo talože na policama, stolovima, televizorima i drugim površinama, ostavljajući utisak da čišćenje nikada nije dovoljno.

Tokom dana prašina ulazi kroz prozore i vrata, ali se stvara i unutar doma – od tekstila, odeće, tepiha i drugih materijala.

Ipak, stručnjaci za održavanje prostora tvrde da postoji jednostavan trik koji može usporiti njeno taloženje, a koriste ga i pojedini hoteli kako bi sobe duže izgledale uredno.

Glicerin kao zaštita od prašine

Reč je o glicerinu – bezbojnoj i bezmirisnoj tečnosti koja se koristi u različitim industrijama, ali ima i praktičnu primenu u čišćenju doma.

Kada se razblaži u vodi i nanese na površine, glicerin ostavlja tanak, nevidljiv zaštitni sloj koji otežava zadržavanje prašine.

Posebno je koristan na glatkim površinama poput:

lakiranog nameštaja

stakla i ogledala

televizora i drugih ekrana

određenih tipova podova

Osim što usporava nakupljanje prašine, može doprineti i dodatnom sjaju površina.

Kako se pravilno koristi glicerin

Za pripremu rastvora dovoljno je dodati nekoliko kapi glicerina u oko jedan litar vode.

Krpu od mikrovlakana treba nakvasiti u rastvoru, dobro je ocediti, pa prebrisati prethodno očišćene površine.

Kod pranja podova, nekoliko kapi može se dodati direktno u kantu sa vodom, što pomaže da parket ili pločice duže ostanu čisti.

Važno je da se pre nanošenja ukloni postojeća prašina usisivačem ili suvom krpom, kako bi efekat bio što bolji.

Dodatne navike koje pomažu protiv prašine

Pored glicerina, stručnjaci savetuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno smanjiti količinu prašine u domu.

Redovno usisavanje uređajem sa kvalitetnim filterom pomaže da se uklone najsitnije čestice, uključujući polen i dlake kućnih ljubimaca. Krpe od mikrovlakana su posebno efikasne jer skupljaju prašinu bez razmazivanja.

Takođe, redovno pranje posteljine, održavanje zavesa i tepiha, kao i češće provetravanje doma kada su uslovi povoljni, dodatno doprinosi čistijem prostoru.

Mali trik za duže čist dom

Iako ne može u potpunosti sprečiti pojavu prašine, glicerin može usporiti njeno taloženje i olakšati održavanje doma.

U kombinaciji sa redovnim čišćenjem, ovaj jednostavan trik može pomoći da prostor duže izgleda uredno i sveže između dva detaljnija sređivanja.